Alianza entre Netflix y Disney no sufrirá cambios en Costa Rica

El CEO de Disney, Robert Iger, anunció este fin de semana que el servicio de streaming Netflix ya no contará con las producciones de Disney, entre las que destacan las películas de Marvel(Capitán América, Doctor Strange y The Avangers) y Star Wars.

Sin embargo, estos cambios solo aplicarán para los servicios en Estados Unidos, por lo que los usuarios de Netflix en Latinoamérica podrán disfrutar de las producciones de Disney, Marvel y Star Wars de manera ilimitada.

"Estos cambios sólo aplican para miembros en Estados Unidos. Seguimos haciendo negocios con Walt Disney Company en muchos frentes, incluyendo nuestra relación continua con Marvel TV", destacó la compañía de streaming en un comunicado de prensa enviado este lunes.

Esta decisión corresponde a los acuerdos de derechos de transmisión que tiene Netflix en cada país; por lo tanto, los servicios en Costa Rica no sufrirán cambios.

LEA MÁS: Estrenos y salidas de Netflix de setiembre: vuelve la caballería pesada del 'streaming'

Netflix y Disney tienen una alianza desde el 2012; sin embargo, los frutos del acuerdo se empezaron a materializar desde setiembre del año pasado con el estreno de la cintas y series de la saga de Star Wars. Desde ese entonces también están a disposición de los usuarios las películas más emblemáticas de Disney, como El libro de la bestia, Mulan y Zootopia.

La saga completa de Star Wars forma parte de Netflix desde el 2 de octubre, acompañada de otros títulos animados de la franquicia, como Star Wars: The Clone Wars (película y temporadas 1 a 6), Star Wars Rebels (temporadas 1 y 2), Phineas y Ferb: Star Wars y Lego Star Wars: The Yoda Chronicles (temporada 1) y The New Yoda Chronicles. Además, el servicio de streaming también cuenta con Star Wars: Rogue One, que se estrenó en diciembre del año pasado.

LEA MÁS: Acuerdo entre Disney y Netflix comienza a rendir frutos en Estados Unidos

Disney se lanza al baile del streaming.

Disney entrará a la carrera de los servicios de streaming, en la que compiten HBO, Amazon, Starz, Netflix, entre otras. La plataforma de Mickey Mouse y compañía, que aún no tiene nombre, transmitirá películas, series y deportes.

El servicio digital de Netflix entrará en vigencia en la segunda mitad del 2019 en Estados Unidos –por ahora Latinoamérica no se encuentra entre los planes– . Por su parte, el CEO de Disney, Bob Iger, anunció que dos de las mayores franquicias cinematográficas de la historia, Star Wars y las películas de superhéroes de Marvel también estarán disponibles en el servicio de streaming de Disney.

Iger destacó que que Disney planea también producir cuatro o cinco películas, la mayoría de acción real, para ser estrenadas directamente en la plataforma, una práctica que hace Netflix con series como The Crown o The Ranch.

Se anticipa que este servicio cuente con una biblioteca de 500 películas y 7.000 episodios de series producidas por ellos en las últimas décadas, incluidas las series animadas del estudio Pixar.