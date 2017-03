Mi Playlist: Las canciones que ponen a bailar a Melissa Mora

Esta semana Viva le preguntó a la cantante Melissa Mora su top 10 de canciones favoritas. Como era de esperarse Mora privilegió la música bailable al poner piezas como Enséñame a vivir de la cantante mexicana Thalía y el Tigi Tigi del reguetonero Don Omar.

Mora encontró en la música bailable un catalizador para mejorar su estado de ánimo, sin importar la ocasión el alegre ritmo siempre pone a bailar a la encantadora modelo.

"Desde niña me gustaba. Recuerdo ponerme esas enaguas de vuelitos y bailar con sopa de caracol. Me encanta el ritmo. Puedo estar sentada triste y me la ponen y me levanto a bailar", confesó Melissa.

Mora también explicó porque eligió Sopa de Caracol del reconocido conjunto hondureño, Banda Blanca como su canción favorita.

"Soy bastante fanática de la música en general, esas que mencioné son mis favoritas bailables; pero tengo preferidas cristianas que me encantan, por ejemplo Sinceridad de Rabito, El Rey te mandó a llamar de Danny Berríos y La niña de tus ojos de Daniel Calveti", concluyó la cantante.

La cantante y modelo participa en el programa de Teletica Tu cara me suena, además estuvo en la segunda generación del programa Combate.

A continuación el top 10 de canciones de Melissa Mora:

