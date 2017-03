'Mass Effect: Andromeda', la primera decepción en un gran año para los videojuegos

En un año laureado para la industria del entretenimiento electrónico, cargado de grandes lanzamientos como Resident Evil VII, Nioh, Horizon Zero Dawn, Nier Automata y por supuesto The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Andromeda, la cuarta entrega de la saga de Mass Effect, es la primera decepción de la temporada.

El último título de la saga espacial no cumplió con las altas expectativas creadas por sus tres predecesores por su pobre apartado gráfico y gestos faciales poco creíbles (pueden verlo en el vídeo de arriba). Este videojuego desarrollado por Bioware —mismo estudio que trabajó en los títulos como Dragon Age y Knights of The Old Republic— ha sido vapuleado por la prensa especializada.

El redactor Scott Butterworth del portal GameStop sentenció que el juego salió al mercado sin estar listo al aducir los constantes yerros e inconsistencias gráficas que se presentan a lo largo de una experiencia que se puede prolongar por más de 100 horas.

"Tanto en mi experiencia en PlayStation 4 como en PC encontré demasiados problemas con el audio, por ejemplo a veces dos diálogos se ejecutaban al mismo tiempo, en ocasiones mi personaje se encuentra en un lugar diferente de repente y algunos enemigos parece que se caen por fuerza de la gravedad. Ninguno de estos problemas hizo de la experiencia injugable, sin embargo saltaban a la luz constantemente", destacó el comunicador.

Por su parte, Paul Tasi del portal Polygon, criticó el desorden en la interfaz del videojuego ya que ofrece muchas opciones que no están conectadas y tampoco son intuitivas.

"Mass Effect Andrómeda es un desastre por sus malas decisiones en el diseño. Por ejemplo, el personaje no puede cambiar de equipo en medio de una misión. Además elegir entre las habilidades requiere pausar el juego, entrar al menú de habilidades y tomar una decisión. Lo que es en muchos videojuegos algo que se puede hacer en un clic", evidenció el redactor.

Además, Tasi criticó las largas pantallas de espera que aparecen cada vez que el videojuego carga, estas se pueden prolongar de 15 a 20 segundos.

A partir de estos yerros, Bioware anunció la tarde de este miércoles que gracias a la "retroalimentación" que recibieron por parte de los fans y la prensa especializada el videojuego tendrá una actualización para mejorar la experiencia.

Los cambios de la optimización serán mostrados el próximo martes 4 de abril.

"Queremos agradecerle a todos los que se han puesto en contacto con nosotros, queremos hacer de Mass Effect: Andromeda la mejor experiencia posible. Nuestro equipo está trabajando contra reloj para recolectar toda esa información para dar con soluciones", destacó el comunicado de prensa publicado en las redes sociales de la compañía.

Aciertos

Entre los puntos positivos de la nueva versión de Mass Effect destaca su historia que involucra a un grupo de pioneros que deben colonizar una nueva galaxia.

Además, según el analista de videojuegos de IGN, Dan Stapleton, Andromeda presenta un combate más dinámico en comparación a las entregas anteriores al darle variables al jugador. Incluso la movilidad terrestre mejoró considerablemente al incluir vehículos.

Mass Effect es una saga creada por Bioware en 2007 y de hecho fue uno de los títulos insignia del PlayStation 3 y el Xbox 360. Es un juego de rol o RPG.

Originalmente, la historia giraba en torno al comandante Shepard quien tuvo que reunir a un grupo de razas alienígenas para hacer frente a un gran invasor.

El videojuego está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC, a un precio de $60.











