Marca tica Étnico luce sus joyas en el mercado peruano

Son inspiradas en Latinoamérica

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El diseño nacional sigue proyectándose fuera de Costa Rica. La marca Étnico se abrió un espacio en el mercado peruano, en el que sus joyas para hombre y mujer llaman mucho la atención. Mancuernillas, aretes, pulseras, collares, prendedores y peinetas son parte de la orfebrería ofrecida.

La marca mujer creada por la tica Helen Núñez y la colombiana Carolina Orduz ya tenía presencia en Nicaragua, Guatemala, Panamá y Colombia. Todos los diseños son inspirados en Latinoamérica.

Las joyas son de diseño costarricense pero sue manufacturan en Colombia. En el país cafetero hay una fábrica en la que mujeres jefas de hogar trabajan como orfebres. En su mayoría los productos son elaborados con peltre, con baños dobles de oro de 24 kilates, piedras naturales certificadas y en ocasiones cueros y textiles. Todo se hace a mano, sin embargo, no lo definen como un trabajo "artesanal", por sus delicados acabados.

Con una colección colorida y de estilo conservador, Étnico pretende conquistar el mercado peruano en el que predomina la plata.

"El producto fue muy bien recibido. Nosotros estamos ofreciendo más joyas en dorado. Luego de un análisis de mercado nosotros nos dimos cuenta de que no hay un producto como el nuestro. Tenemos productos que no excluyen a otros, no vemos competencia directa con ninguna marca", aseguró Orduz.

Posicionamiento. Abrir mercado en el extranjero no ha sido sencillo para Hellen y Carolina. Sin embargo, aseguran que la ayuda brindada por la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), un ente estatal, fue esencial para lograr este posicionamiento en el país inca.

"Gracias a Procomer llegamos a las personas adecuadas. Ellos nos ayudaron a visitar ferias en Perú, aprovechamos para visitar varios puntos de venta y conocimos clientes potenciales; por ahora estamos en una tienda en Cusco y ya nos hicieron un pedido para Lima. La idea es trabajar con una cadena de tiendas con presencia en aeropuertos", dijo Orduz.

La marca Etnico tiene tres años en el mercado costarricense. En el 2014 fue presentada en el Mercedes Benz Fashion Week.











Comparta este artículo Entretenimiento Marca tica Étnico luce sus joyas en el mercado peruano Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Marca tica Étnico luce sus joyas en el mercado peruano Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.