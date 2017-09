Warner buscaría a Leonardo DiCaprio y a Martin Scorsese para película del Guasón

El estudio Warner estaría interesado en contactar al actor Leonardo DiCaprio para que encarne al Guasón (Joker), el famoso villano del universo de Batman.

Según informó la revista The Hollywood Reporter en su edición web, el estudio lanzaría una película enfocada en los inicios del antagonista de Ciudad Gótica, para así sacudirse de las críticas y la mala recepción del Joker de Jared Leto en Suicide Squad, la cual se estrenó en el 2016.

Otro que también estaría en la mira de Warner sería el galardonado director Martin Scorsese –recordado por películas como Taxi Driver y Good Fellas– para hacerse cargo de la producción. Scorsese y DiCaprio tienen una buena relación laboral, pues han trabajado en distintas cintas a lo largo de 20 años, entre las que destacan The Wolf of Wall Street, The Aviator y The Departed.

La película aún no tiene ni título ni fecha de estreno, pero se centrará completamente en el Joker y en su origen como supervillano. Con el film, Warner quiere reforzar una nueva línea de películas basada de forma libre en los personajes del universo DC, pero sin relación directa con las que ya existen. Por ejemplo, Batman tendrá su propia cinta dirigida por Matt Reeves, reconocido por su labor en El Planeta de los Simios.

La idea es, en definitiva, atraer a grandes nombres de la industria para crear un universo expandido basado en superhéroes y villanos.

