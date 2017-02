Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Kristen Stewart se burla de las once ocasiones en que Donald Trump tuiteó sobre ella

Entretenimiento Kristen Stewart se burla de las once ocasiones en que Donald Trump tuiteó sobre ella

San José (Redacción)

En su temporada número 42, Saturday Night Live no ha dejado de burlarse de Donald Trump y sus allegados. El sábado 4 de febrero no fue la excepción, cuando la actriz y ahora directora Kristen Stewart hizo su primera aparición como anfitriona del programa de NBC.

Stewart, de 26 años, explicó que hace cuatro años, Trump despotricó en su cuenta de Twitter contra ella.

“Vengo a promocionar mi película Twilight que está en iTunes... Desde hace ocho años. Estoy un poco nerviosa de ser la invitada porque el Presidente posiblemente me está viendo y creo que no le caigo tan bien.

“Hace cuatro años salí con un tipo llamado Robert y cuando terminamos, por algún motivo, Donald Trump se volvió loco”, explicó la estrella para seguidamente leer los mensajes que publicó Trump en Twitter.

En un tuit publicado en octubre del 2012, el actual presidente de Estados Unidos sugería que Kristen Stewart había sido infiel a Robbert Pattinson y que él “podía conseguirse una mejor”.

“Seguro piensan, 'qué raro, el presidente escribió sobre ti alguna vez', pues no. El presidente escribió sobre mí once veces”, comentó Stewart. “Para ser sincera no creo que estuviera obsesionado conmigo, sino con mi novio”, agregó la actriz.

Inmediatamente se mostró un tuit del 2012 en el que Trump, entonces dueño del concurso de Miss Universo, publicaba los canales que transmitirían el certamen y casualmente mencionaba que Robert Pattison tenía una “invitacion abierta”.

Stewart también dijo que Donald Trump posiblemente no la querría por ser "super gay", en referencia a las citas con otras mujeres que tuvo durante el año pasado.











Comparta este artículo Entretenimiento Kristen Stewart se burla de las once ocasiones en que Donald Trump tuiteó sobre ella Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Kristen Stewart se burla de las once ocasiones en que Donald Trump tuiteó sobre ella Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.