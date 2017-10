Kourtney Kardashian admitió que quiere otro hijo de Scott Disick

La famosa estrella de televisión Kourtney Kardashian admitió este domingo que le gustaría ampliar su familia con su ex pareja Scott Disick.

"Siento que sí podría tener otro bebé con él si la situación fuera la adecuada. Pero eso no significa que vaya a suceder mañana, así que no se hagan ninguna idea rara", apuntó la mayor de las hermanas Kardashian en el último episodio de Keeping up with the Kardashian, el cual se transmite por medio del canal E!

Actualmente, Kourtney es la madre de Mason, Penelope y Reign, quienes son producto de su duradera relación con Disick.

La pareja acabó con una relación de 18 años en el 2015 debido al abuso de alcohol de Scott. Sin embargo un año después 2016 retomaron su noviazgo y han compartido diferentes actividades familiares. Incluso estuvieron en Costa Rica el pasado enero.

Eso sí, este lío amoroso se complica si se toma en cuenta que ambos están frecuentando a otras personas. Por un lado, Kourtney ha publicado en sus redes sociales su aventura con un atlético joven de 23 años, mientras que Scott está saliendo con la exnovia de Justin Bieber, Sophia Richie.