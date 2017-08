Kengie Smith, modelo plus size triunfa en Nueva York

“Me he podido codear con gente muy importante de la industria plus size , siento que he triunfado. La gente se asombra de lo que he logrado: mis fotos han estado en vitrinas y en tiendas, además, en cuponeras y en correos que envían a los clientes”, expresó Kengie Smith, modelo tica de talla grande que radica en Nueva York.

Hace cuatro años, Smith no era aficionada a las fotografías ni pensaba siquiera en la posibilidad de modelar. Fue hasta después de participar en el concurso Mujeres Allure que tanto el interior como el exterior de Kengie se transformaron.

Con prendas adecuadas y un look más afín con su edad, la limonense vio su potencial y una agencia de modelos también.

“Luego de que me seleccionaran para Mujeres Allure trabajaron con nosotras (las participantes) física y psicológicamente: yo tuve un cambio impresionante. Leonora Jiménez (organizadora) posteó las fotos finales y de la agencia Route Model Managment me dijeron que si me interesaba modelar. Yo sentí que me estaban vacilando, me citaron y de verdad me firmaron en ese momento fui la única plus size firmada”, recordó.

Tras dos años de trabajar en Costa Rica y de ver que en ese momento las condiciones no eran las más óptimas, Kengie Smith decidió viajar hasta Nueva York a buscar nuevas oportunidades.

“Me vine porque estaba totalmente deprimida en Costa Rica porque sentía que no me daban la oportunidad de dar lo que podía. El trabajo era mal pagado en el país y yo era madre soltera. Si yo no soy feliz hago algo al respecto, dije que me iba y la gente me decía que estaba loca, que cómo iba a hacer eso. Me vine y al inicio fue extremadamente difícil”, comentó.

Los primeros meses no fueron sencillos y antes de ejercer como modelo, Smith, de 32 años, tuvo empleos de vendedora en una tienda y fue niñera.

Éxito y respeto. Las ganas de triunfar hicieron que aún viendo pocas oportunidades para modelar en Estados Unidos, Smith se mantuviera “positiva”. Las redes sociales fueron sus aliadas y a partir de sus posteos las opciones de trabajo empezaron a llegar.

“Empecé a trabajar mis redes sociales de Instagram y Facebook: posteaba selfies y volvía a compartir trabajos pasados. La primera marca que me notó Rue107, me contactaron a través de Instagram, eso para mí fue un boom , luego hice otra marca muy reconocida que se llama Monif C Plus Size, también me contactaron por Instagram”, contó.

En diciembre anterior, Kengie Smith logró, hasta ahora, lo más importante en su carrera.

“Empezar a trabajar con Ashley Stewart (marca exclusiva para talla grande) fue la cereza en el helado: ellos me contactaron por medio de Instagram y me dijeron que si podía llegar para verme en persona, les gusté y me contrataron inmediatamente para hacer una campaña, fue increíble porque no cualquiera hace una campaña. Luego me ofrecieron un contrato como la modelo exclusiva para ellos”, recordó.

Smith considera que en Nueva York la industria de la moda para las chicas plus size es “más respetuosa”.

“Siento que en Costa Rica no lo ven a uno como modelo ni lo respetan. La gente (en Nueva York) tiene la mente más abierta; hay más respeto y aceptación, hay muchos fotógrafos interesados en trabajar con modelos en plus, acá hay más opciones”, dijo.

Trabajar en el mundo de la moda no ha sido tan simple: el mayor sacrificio para la costarricense es estar lejos de sus hijos de 18 y 10 años, ellos viven en Costa Rica con su abuela materna. Además, muchos de los trabajos implican en ocasiones, usar hasta zapatos con tres tallas menos a la suya, comentó entre risas.

Por ahora, Smith considera que ya alcanzó todo lo que podía como modelo independiente. Por lo que, analiza empezar a trabajar con agencias para que impulsen más su carrera y seguir triunfando en la Gran Manzana.