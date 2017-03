Kate del Castillo confesó sufrir violencia física por parte de su primer exesposo

Relata en un video de YouTube cómo fue su matrimonio

Dicen que el amor nubla la razón. En ocasiones, a tal punto, que es posible caer en relaciones dañinas y tóxicas. Justo como le sucedió a la actriz mexicana Kate del Castillo.

Durante el 2001, Kate estuvo casada con el exfutbolista y conductor de televisión mexicana Luis García, con quien vivió varios episodios de maltrato doméstico.

“Este hombre me rompió de muchas maneras”, cuenta del Castillo en un video, sin pronunciar en ningún momento ese nombre.

Para compartir su historia, la actriz se unió al proyecto Real Women Real Stories (Mujeres reales historias reales) donde la protagonista de La reina del sur relata en un video subido a YouTube cómo fue su matrimonio.

Según cuenta del Castillo, el futbolista mostró su verdadera cara una vez casados. Y acepta que más de una vez, su exesposo la trató de asfixiar.

“Con mi trabajo me decía que era una actriz horrible, que debería tomar clases. Cada día él me decía: ‘Por Dios, despertaste más fea que ayer’ y se reía”, recuerda.

Tortura. El matrimonio de Del Castillo y García duró apenas un año y medio, pero en palabras de la actriz “se sintieron como diez años”.

Durante ese periodo ella dejó de mirarse al espejo, y acepta que le tomó años en recuperar su confianza.

Finalmente, desesperada con la situación, Kate decidió un día irse de su casa y no regresar nunca más.

“Ahora me doy cuenta que no necesitamos a nadie ni de nadie, no necesitamos cierto trabajo o una cosa material para ser felices. Creo que lo que funciona es el amor a uno mismo. Lo que te hace grande, lo que te hace cambiar, crecer, es el amor a ti mismo”, aseguró.