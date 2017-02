Juan Gabriel revive como holograma en concierto de homenaje

Toluca, México

A casi seis meses de su fallecimiento, Juan Gabriel reapareció el sábado en forma de holograma en el concierto homenaje organizado por su familia y en el que participaron artistas como Juanes, Andrea Bocelli, Natalia Lafourcade y David Bisbal.

Juanes y Yuri fueron los elegidos para cantar con el Divo de Juárez, quien revivió gracias a la tecnología para sumar su voz a la del colombiano y la mexicana en los éxitos Querida y No tengo dinero, durante el concierto Eternamente Juan Gabriel celebrado en Toluca.

El icónico compositor mexicano se sumó a la lista de estrellas de la música que volvieron a subirse a un escenario en forma de holograma, después de Michael Jackson, Selena y el rapero Tupac Shakur. El holograma fue creado por la empresa Digital Domain, que en 2014 digitalizó al Rey del Pop para la ceremonia de los Premios Billboard.

Vestido con un suéter rojo y un pantalón blanco, el holograma se movía al ritmo de la música mientras Juanes se dirigía a él como si realmente estuviera delante de una de sus mayores influencias musicales, según contó a la AP en una entrevista el viernes.

La "aparición" de Juan Gabriel sobre el escenario provocó gritos y hasta las lágrimas en parte de los asistentes al recital el Centro Dinámico Pegaso.

Aunque los organizadores esperaban 30.000 asistentes, en el foro pudieron verse decenas de asientos vacíos pese al atractivo cartel, que incluía a Pepe Aguilar, Luis Fonsi, Shaila Dúrcal, Emmanuel, Yuridia, India y la banda de rock Kinky.

Durante su paso por la alfombra verde, que recibió a los familiares del Divo de Juárez y a los músicos invitados, Bisbal recordó que en 2009 participó en un homenaje al astro de la música mexicana en los Grammy Latinos.

"Fue muy especial, es que hay fotos y está documentado. No sé, ese abrazo que te daba siempre, tras cada gala, era inolvidable", dijo Bisbal a la prensa.

"Es difícil, pensar que ha partido para siempre, pero lo que pasa es que yo siento que en todos nosotros hay una ligera sensación de que él está aquí todavía. Es como un santo", agregó.

Por su parte, Gil Cerezo, vocalista de Kinky, se refirió a Juan Gabriel, fallecido el pasado agosto en California, como "el santo patrono de los músicos mexicanos".

Una de las actuaciones más esperadas de la maratónica jornada fue la de John Fogerty, exvocalista del grupo estadounidense Creedence, cuyo tema Have You Ever Seen The Rain? fue grabado en español por el michoacano bajo el título de "Gracias al Sol".

El evento contó con la producción musical de Gustavo Farías, y en él participaron la Orquesta Sinfónica Mexiquense y el mariachi oficial de Juan Gabriel, Mi Tierra, originario de Parácuaro, en Michoacán, donde nació el divo.