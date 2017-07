Iglesia católica dice que despidió a escultor del parque de Zarcero porque 'no cuenta con buena salud'

Por medio de un comunicado de prensa, la Iglesia católica explicó que el despido de Evangelista Blanco como encargado del mantenimiento del parque de Zarcero se debe a que "no cuenta con una buena condición de salud y especialmente tiene problemas con su vista".

Blanco, de 79 años, cuenta con más de cinco décadas dedicadas a esculpir las figuras del parque de Zarcero, lo cual ha convertido el lugar en un punto de atracción turística del país. Por este esfuerzo recibió el Premio Nacional de Cultura Popular 2014.

Pero la Iglesia se defendió este domingo, tras la controversia que surgió en redes sociales por el espido de Blanco. "Es mejor prevenir antes que lamentar, es bueno recordar que el trabajo de mantenimiento de un parque no es un trabajo fácil para ninguna persona y menos para un adulto mayor en esas condiciones ya que trabajando subido a una escalera en cualquier momento puede sufrir una desgracia y las consecuencias que se le vienen a la Parroquia y/o Temporalidades de la Iglesia serían gravísimas y posiblemente quienes han despedazado al Pbro. Kenneth Castillo, cura párroco de Zarcero, serían los primeros en lapidarlo, por tener a un señor de esa edad y con esas condiciones de salud laborando en el parque", agrega el comunicado.

El documento, firmado por Sixto Varela, vicario episcopal de Comunicación, añade que la Iglesia tiene un profundo agradecimiento hacia Blanco y finaliza diciendo que "Don Evangelista puede estar en el parque todo el tiempo que desee, pero ya no como empleado de la Parroquia".

Ante estos señalamientos se consultó a don Evangelista Blanco, quien negó tener problemas de la vista ni de salud. "Yo veo bien, ni siquiera uso anteojos, nunca he necesitado anteojos. Todos los días desde la 5 a. m. estoy en el parque y me subo en escaleras sin problemas".

Indignación

La tristeza, pero sobre todo la indignación, se apoderó de la comunidad de Zarcero luego de que el sábado el escultor del emblemático parque de la localidad recibiera una carta de despido por parte del sacerdote del lugar.

El despido fue confirmado por el propio Blanco, quien contó que el cura de la localidad, Kenneth Castillo, llegó el viernes en la tarde a buscarlo.

En la carta, de la cual La Nación tiene copia, se menciona que la decisión de despedirlo se toma por Libre Voluntad Patronal y se agrega que "Esta decisión ha sido efectuada de manera definitiva y valorando en el bienestar de la Parroquia y del trabajador".

En la misiva se indica que se le pagará lo correspondiente a la liquidación el día 28 de julio.

El despido

"Venía acompañado de otro muchacho y me preguntó qué cosas mías tenía yo en el parque y luego me pidió que lo acompañara a la oficina. Ahi empecé a sospechar que algo malo andaba", relató el ganador del Premio de Cultura Popular.

En el lugar, el párroco le entregó la carta en la que le informaba del despido. "Nada más me dijo que ya eran muchos años de trabajar en el parque, no me dio mayores razones. En todos estos años nunca he tenido ningún incidente".

Luego de la reunión, don Evangelista volvió al parque para recoger el abrigo que había dejado en su puesto de trabajo, pero se topó con la sorpresa de que no podía tomarlo porque ya le habían cambiado el candado.

"Para uno es muy duro todo esto. Me dijeron que me van a dar lo que me corresponde, que son como tres años de liquidación. Es bonito sentir el apoyo de la gente, todos me dicen que van a hacer algo. Eso es muy bonito porque yo he trabajado con mucha dedicación. Yo le doy gracias a Dios".

Ante la consulta de La Nación, Blanco afirmó que él hace este trabajo porque el amor que siente por el parque. "Yo no tengo la necesidad, tengo mi pensión y lo he hecho toda mi vida; si por mi fuera lo seguiría haciendo el resto de mi vida. Estoy con toda la pata. A mí me parece que lo hicieron para traer gente más joven".

A lo largo de su trayectoria ha recibido varios homenajes, incluso sus huellas están grabadas en una placa del parque.

Ayer fue su primer día como desempleado y lo primero que hizo, como siempre irse a sentar al parque donde recibió el apoyo de la comunidad.

El parque no es municipal, sino que pertenece a la iglesia Católica.

"Jamás me esperé que iba a salir así del parque, pensé que me iba a ir solo cuando Dios me llevara. Ya son casi 52 años y pienso seguir yendo al parque como lo he hecho todos los días desde que empecé", afirmó Blanco.

"Me gustaría poder seguir vendiendo llaveritos a los visitantes, pero ni eso voy a poder hacer porque se llevaron la mesita", agregó.

La familia del escultor mandará el lunes a primera hora una carta al Concejo Pastoral en el que solicitarán que se revierta la decisión.

Don Evagelista informó además de que desde hace unos dos meses, el cura Castillo le prohibió a todos los colaboradores de la parroquía el dar declaraciones a la prensa.

Apoyo

Las redes sociales se inundaron con mensaje de apoyo y asombro, pero sobre todo de indignación.

"Tristeza!!!indignación!!! don Evangelista le debemos tanto, mil gracias. Pienso que usted debería estar en el parque de Zarcero hasta el día que usted decida , como un rey recibiendo los visitantes y mostrando su creación, dando autógrafos!!!", escribió Roxana González, vecina de Zarcero, en su muro de Facebook.

Otros vecinos se expresan de forma similar.

Asimismo, se creó una petición en el sitio Change.org para solicitar el regreso de Evangelista Blanco a sus labores. La petición lleva por nombre "Queremos a Lista en el Parque de Zarcero" y cuenta de momento con 838 firmas.

Se trató de confirmar el supuesto despido y sus razones, pero no se obtuvo respuesta en ninguno de los números de la parroquia San Rafael Arcángel de Zarcero.

Colaboró en esta información el periodista Juan Fernando Lara.