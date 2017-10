'House of Cards' terminará con la sexta temporada, según revista especializada

La aclamada serie de Netflix House of Cards llegará a su fin con su sexta temporada, la cual se estrenará el año entrante. Así lo dio a conocer la revista de entretenimiento Variety esta tarde. La noticia también fue confirmada por The Hollywood Reporter.

El anuncio de la última temporada del drama político se realizó apenas un día después de que Anthony Rapp acusó a Kevin Spacey –protagonista de House of Cards– de habérsele insinuado sexualmente durante una fiesta en 1986, cuando Rapp solo tenía 14 años.

Pocas horas después, Spacey admitió abiertamente su homosexualidad, así como sus problemas de alcoholismo; se disculpó por su comportamiento hacia Rapp, aunque afirmó no recordarlo porque se encontraba ebrio. El hecho levantó un polvorín en redes sociales, y miles de usuarios y celebridades le exigieron a Netflix cancelar la producción.

Netflix y la productora Media Rights Capital emitieron un comunicado de prensa al respecto, hecho público este lunes. "Media Rights Capital y Netflix están profundamente preocupados por las noticias de anoche con respecto a Kevin Spacey. En respuesta a las revelaciones de anoche, los ejecutivos de ambas compañías se reunieron esta tarde en Baltimore con el reparto y el equipo técnico para asegurarnos de que sigan sintiéndose seguros y apoyados. Como estaba agendado previamente, Kevin Spacey no está trabajando en el set en este momento".

La próxima temporada contará con 13 capítulos que concluirán con esta galardonada producción, estrenada en el 2013. Desde entonces, ha cosechado 26 premios Emmy y 53 nominaciones, y se convirtió en la serie insignia del contenido original de la plataforma de streaming. Spacey también es productor ejecutivo de House of Cards.

La producción de la sexta temporada comenzó este mes en Maryland, Estados Unidos, pero no hay detalles todavía de su fecha de estreno. La quinta temporada se lanzó en Netflix el 30 de mayo.

Netflix calla sobre acusaciones

El escándalo de Kevin Spacey llega apenas unas semanas después de que sendos reportajes de The New York Times y The New Yorker confirmaran denuncias de decenas de abusos sexuales contra el productor Harvey Weinstein, uno de los más influyentes de Hollywood.

La controversia en torno al productor ha animado a varios artistas de la industria del cine estadounidense a denunciar abusos y acoso, así como a figuras de otras industrias a reclamar por más visibilidad para sus propias denuncias: Leon Wieseltier, el célebre editor de The New Republic, fue denunciado vigorosamente, mientras que la casa editorial Condé Nast canceló sus trabajos con el fotógrafo Terry Richardson, también acusado múltiples veces.

No obstante, hasta ahora Netflix ha guardado silencio sobre la polémica que inunda la industria de Hollywood. La compañía no se ha referido al caso de Spacey ni ha emitido comunicados sobre la situación. El jefe de contenidos, Ted Sarandos, negó que Netflix esté interesada en comprar The Weinstein Company.