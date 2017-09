Hotel Best Western Irazú albergará torneo nacional de 'Magic The Gathering'

Los jugadores del popular juego de cartas Magic The Gathering tienen una cita imperdible este domingo en el hotel Best Western Irazú, donde se realizará el certamen nacional o también conocido como The Nationals.

Los ganadores del campeonato serán los elegidos para representar al país en el mundial de Magic: The Gathering que se realizará en Francia este noviembre.

Solamente los mejores jugadores del país tienen invitación para participar en el certamen nacional; sin embargo, los organizadores realizarán varias actividades para los que gusten asistir.

Los que deseen inscribirse al torneo nacional pueden hacerlo en la página web de la tienda Avalon. También pueden registrarse de manera presencial en el local ubicado en Plaza San Pedro.

El torneo arrancará a partir de las 8 a. m. y se podrá prolongar hasta la noche. El costo de la inscripción antes del domingo será de $40 y $50 el día de la actividad.

Según explicó el administrador de Avalon, Jaime Herrera, estos certámenes que se realizan en Costa Rica desde el 2005, más allá de definir a los representantes del país para la cita mundialista, son un espacio para hacer amigos y fortalecer a una comunidad que ha crecido con los años.

"Nationals es la puerta al mundial de Magic, cada año unos pocos jugadores de cada país son seleccionados para representarnos y jugar por el chance de ser considerados los campeones del mundo. Para este año, ya el equipo nacional cuenta con su primer integrante, el capitán Marino Donato, pero aún hay 2 puestos disponibles. Tanto el primero como el segundo lugar de este torneo serán invitados al mundial en Francia", explicó Herrera.

"De estos eventos salen los futuros representantes de nuestro país, y quien quita que unos futuros jugadores profesionales. Estas actividades dan la oportunidad a personas que quizá no tienen los recursos para poder conocer otros países", destacó Miguel Gatica, uno de jugadores con más experiencia en Costa Rica.

Magic The Gathering es un juego cartas coleccionables que se estrenó en 1990. Desde entonces ha ganado millones de adeptos alrededor del mundo.

La dinámica a grandes rasgos consiste en que dos jugadores se enfrentan con sus respectivas barajas. Estos mazos están compuestos por criaturas, hechizos, tierras y encantamientos. El que tenga mejores cartas o logre la mejor sinergia entre ellas será el vencedor.