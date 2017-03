Hilary Duff asegura que el divorcio apesta

Hilary Duff, es reconocida por ser una de las estrellas del canal Disney y por protagonizar la serie Lizzie McGuire . Pero ahora, muchos años después, la actriz estadounidense se presenta ante la opinión pública como una mujer adulta que cuenta con una valiosa experiencia en todo lo referente a los retos y dificultades que se atraviesan al ser madre soltera.

Duff, de 29 años, se divorció de Mike Comrie en el 2014.

“Algunos amigos me dicen, ‘Dios, debe ser maravilloso, puedes descansar de tu hijo porque lo compartes (con su exesposo). Estoy divorciada, eso apesta. Bueno, al principio apestaba bastante más, ahora es algo normal. Pero es verdad, puedo descansar. Tuve a Luca conmigo durante varias semanas, sin ningún tipo de ayuda mientras mi esposo estaba fuera de la ciudad, y cuando volvió a casa, fue como ‘¡Tómalo, es todo tuyo! ¡Adiós!’”, dijo la actriz.

Recientemente también comentó que Hollywood la encasilló como una “madre demasiado joven”, razón por la cual se estancó su carrera.

“Creo que a mí se me juzgó mucho por haber tenido un bebé demasiado pronto, y por casarme también siendo muy joven, y ahora me han encasillado porque únicamente me ven como una ‘mamá’. Pero resulta que a las mujeres de esta industria que deciden no tener hijos también las juzgan”, dijo en el programa The Talk .











