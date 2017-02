Hackean la cuenta de Twitter de John Legend con mensajes anti Trump

La cuenta oficial de Twitter del músico y actor estadounidense John Legend fue hackeada este viernes 24 de febrero, pero el actor de La La Land se rió del ataque digital poco después de recuperar el acceso, burlándose de los tuits "vulgares" que su hacker publicó sobre Donald Trump.

El viernes por la noche, Legend, de 38 años, estaba tuiteando sobre el presidente republicano cuando sus tuits tomaron un tono notablemente diferente.

"Nuestro presidente está demasiado preocupado por las crisis en Bowling Green y Suecia", escribió el cantante de All of You en referencia a dos incidentes de terrorismo que Trump y su administración han mencionado en las últimas semanas. "No puede hablar en contra de los crímenes de odio por parte de los supremacistas blancos".

En otro tuit, Legend contrarrestó las acusaciones de Trump de que el New York Times como CNN están "fallando". "Estos medios de noticias en particular están haciendo muy bien su trabajo en este momento", escribió. Poco después, Legend pareció negar los próximos tweets con una nota a sus fans: "Alguien acaba de hackear mi cuenta".

Minutos más tarde, una serie de explícitos tuits continuaron publicándose en la cuenta de Legend, creador de la canción Glory (ganadora del Óscar en el 2014). "No puedo quedarme callado y estar callado. Donald Trump, eres una perra (...) y estoy pisoteando tu mierda", se leyó en un tuit, mientras que otro hizo referencia a Hillary Clinton y un deseo de realizar acciones lascivas con la ex candidata presidencial, así como otros referentes a drogas y clubes de striptease.

En pocos minutos, los tuits fueron eliminados de su cuenta. El cantante se rió del ataque cibernético. "Estoy de vuelta. Mi hacker era vulgar y un poco gracioso. Voy a tratar de ser más divertido a partir de ahora para que no sienta la necesidad de escribir por mí”. Además, aclaró: "Yo nunca amenazaría con violencia al Presidente, por mucho que desearía que se fuera".

Captura de pantalla [side_to_side]











Comparta este artículo Entretenimiento Hackean la cuenta de Twitter de John Legend con mensajes anti Trump Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Hackean la cuenta de Twitter de John Legend con mensajes anti Trump Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.