'Hacer y Deshacer': San José Free Walking Tour, de la rutina a lo sorprendente

La relación que tenía Carlos con San José es la misma que muchos podrían mantener con la capital: nula. El centro de San José no es más que un punto de paso o transición para miles de costarricenses. No es común que sea visto como un lugar para hacer turismo.

"En San José no hay nada que hacer". "San José es aburrido". Incontable cantidad de veces hemos escuchado/dicho lo anterior. Carlos escuchó algo similar muchas veces, así que, luego de mucha investigación, contactos, amigos y horas de trabajo creó San José Free Walking Tour (SJFWT), un proyecto para que ticos y extranjeros aprendan y cambien su visión de Chepe.

En resumen, SJFWT es un tour gratuito que se ofrece todos los días (con o sin lluvia), a partir de las 9 a. m., por distintos puntos de San José. El recorrido dura aproximadamente tres horas y, según se lee en su sitio web, es la mejor manera de conocer la ciudad.

Esta es la historia de Carlos Alfaro, un diseñador publicitario de 31 años que creó, el año pasado, SJFWT.

¿Cómo nació SJFWT?

En marzo del 2016, en un viaje a Buenos Aires, hice un walking tour y me enamoré de la idea. Me hice amigo de la guía, intercambiamos contactos y ella fue la que poco a poco me ayudó y me empezó a dar tips cuando le dije que me encantaría hacer algo así en Costa Rica.

Al puro inicio teníamos como 40 puntos por los que queríamos pasar, entonces el tour iba a durar como 6 horas, así que lo recortamos con lo más importante. Y en octubre del año pasado, cuando ya estaba listo el recorrido, invité a un grupo de amigos a hacer el primer tour piloto. Y a los amigos les encantó.En febrero de este 2017 empezamos a ofrecer los tours.

¿Cómo fue el proceso de búsqueda de la información para el tour?

Por cada punto o parada que nosotros (un grupo de amigos) buscamos, teníamos entre tres y cincos fuente de información. Números impares para saber que había una mayoría. Buscamos información en las páginas web oficiales de cada sitio, libros de texto e información de boca en boca, esas historias que la gente sabía, que no estaban escritas en ningún lado, pero que son historias valiosas.

¿Cuál era su relación con San José antes de empezar con este proyecto?

San José era una ciudad de paso. Yo mismo, cuando empecé a buscar la información para hacer el tour, me llevé sorpresas, no sabía que un montón de cosas existían. Y pensaba, si yo me sorprendí de esa forma, la gente también se va a sorprender. Hasta que empecé a investigar me di cuenta de que San José es súper bonito, tiene un montón de cosas y un montón de detalles que nunca había visto.

¿Y ahora cómo es esa relación?

Ahora estoy enamorado de Chepe, totalmente. De hecho, cuando alguien habla mal de San José me da cólera. Llegamos a tener una relación bastante bonita (...) lo que siento es genuino y nadie me hará cambiar ese sentimiento y lo que quiero es que tanto yo, como los guías del tour, transmitamos ese cariño por San José.

Esto es lo que tenemos, sabemos que no es una ciudad enorme, que no es Nueva York, que no es Río de Janeiro, pero eso no importa, eso no tiene que limitarnos a no querer lo que tenemos.

Caminar con un local

Los walking tours, famosos por estar en las principales ciudades de todo el mundo, sirven para dar a conocer los principales atractivos históricos y de interés cultural de un lugar con la compañía de un guía local. Son gratuitos y cada asistente decide, al final del recorrido, cuánto dinero quiere pagar como propina por la experiencia.

Además de Carlos, en SJFWT trabajan Francisco, Guillermo, German, Hannia, Carolina y Felipe. Todos jóvenes estudiantes y trabajadores que dedican al menos tres horas semanales a mostrar lo mejor de San José a desconocidos, principalmente extranjeros.

"Poco a poco los ticos se están interesando más en conocer San José, aunque son los que menos llegan al tour. Obviamente el deseo de nosotros es que la gente empiece a conocer más San José, que los ticos conozcan su ciudad y la vean con otros ojos, esos ojos de amor y cariño con los que nosotros la vemos", explica Carlos Alfaro.

La caminata se inicia a las 9 a. m. en el Teatro Nacional. Pasa por el parque Nacional, el barrio Chino, la plaza de las Garantías Sociales, barrio Otoya, avenida Central, entre otros, hasta llegar al monumento Los Presentes, en el Banco Central de Costa Rica. Durante la jornada se hace una pequeña pausa en la cafetería del Museo de Jade.

El tour se realiza en español y en inglés y, previa coordinación, se realiza también en alemán.

¿Cuál es su principal motivación en hacer esto?

Mi objetivo es que la gente vea que se pueden hacer cosas, que se puede tener lo mínimo y hacer algo súper grande y también demostrarle a la gente que San José es realmente bonito. Si ni siquiera nosotros demostramos que queremos San José, ¿quién más lo va a hacer? Los que tenemos que empezar a hacer que esto resurja somos nosotros, y si no la queremos, nunca va a crecer.

Y de una u otra forma creemos que es también una plataforma para que muchas otras cosas pasen. Cada vez hay más iniciativas para que hagamos de San José un lugar más bonito.

¿Cuáles son los planes que tienen a futuro?

Sería buenísimo tener tours en otras ciudades del país, pero sería un proceso nuevo y mucho más grande. Por el momento lo que queremos es poder extender el horario durante el verano y hacer tours en la tarde con otra ruta.

El proyecto ha crecido rapidísimo. La idea de nosotros, al principio, era hacerlo sábados y domingos, por los primeros meses, y al primer mes tuvimos que mandarnos todos los días. Queremos crecer más y crear nuevas alianzas.

También tenemos un plan con una serie de minidocumentales en los que hablaremos de problemáticas de San José. Queremos como volver la tortilla. Educar a la gente, exponerles una problemática y una solución. Queremos que usted vea este problema y lo vea con otros ojos.

¿Recomendaciones? Agua, bloqueador solar, calzado y ropa cómoda es lo más importante para participar en el tour, el cual no tiene restricción de edad para los asistentes.

Desde febrero más de 500 personas han disfrutado de las caminatas con Carlos o alguno de sus colegas. Si usted quiere ser parte de este grupo de gente que está aprendiendo a conocer San José desde otro punto de vista, y a pie, llegue un día de estos, antitos de las 9 a. m., a la entrada principal del Teatro Nacional.

Contacto

Sitio web: sanjosewalking.com

Correo electrónico: hola@sanjosewalking.com

Redes sociales: Facebook, Instagram