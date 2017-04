'Hacer y Deshacer': 22 años de prueba y error dan vida a Rich Fit Tips

Rich Fit Tips es una página en Facebook creada en noviembre de 2012 por Esteban Richmond Cabezas, un diseñador publicitario vecino de San José que hoy tiene 36 años de edad.

Es un fanpage dedicado, principalmente, al fitness y a la nutrición, aunque también a consejos para verse y sentirse bien, tutoriales de cómo hacer correctamente ciertos ejercicios, motivación y mucha camaradería. Sus publicaciones son útiles, directas y entretenidas. Su principal característica es que al leerlas nos da la sensación de que quien las escribe es un amigo de toda la vida. Un "compa".

Más de 43.000 personas siguen el fanpage para aprender, compartir experiencias y resolver dudas. Otros siguen la página para discutir sobre fitness y nutrición y unos cuantos para criticar.

Richmond, su creador, afirma que la página no es más que un diario de su experiencia de más de 20 años y que pretende ayudar a otros y aclarar todos los mitos que pueda sobre hacer ejercicio, adelgazar, comer bien, usar suplementos...

¿Cuál es la diferencia entre su página y todas las demás que tratan el tema fitness en Costa Rica?

Son varias cosas. Para empezar, yo tengo una manera bien peculiar de hablar, que es bien honesta, no como folleto médico, sino que en mis publicaciones hablo como si estuviera en una mesa de compas. Además, yo me salgo del triángulo en el que todo el mundo publica que es: cómo se hacen los ejercicios, cuál comida es saludable y cómo vernos bien. Yo siempre me salgo de ahí y eso es lo que hace entretenida mi página.

¿Qué tipo de información publica?

Es que hay tanta información que compartir... La otra vez, por ejemplo, publiqué algo así como: qué alimentos no le darán gases durante una cita, o cuáles alimentos debe comer para que su cita no sea ir al baño y aguantarse eruptos. Son cosas que no salen en las revistas, en las revistas saldrá algo como: 'el brócoli es muy saludable'.

He hablado inclusive de esteroides anabólicos, ese tema nunca lo tocan y cuando lo tocan es: 'no los use porque son malos' y no, hay más. Una revista no se pone a decir esas cosas, Rich Fit Tips sí. De ahí es que la página es popular, porque yo no hablo solamente de cuáles son las propiedades del pollo y del brócoli y qué hacer para tener un cuerpo fit, no es solo eso, porque sí, evidentemente sí se tocan esos temas, pero no solo esos.

¿Y cómo responde la gente ante sus publicaciones?

Con las cosas que yo he dicho un montón de gente, lastimosamente, se ha ofendido porque tal vez no son políticamente correctas, pero a otra gente le encanta la sinceridad con la que explico los temas.

Yo siempre digo que yo no soy una marca. Soy una persona y tengo opiniones. Las marcas o las revistas publican con un editor que dice: 'esto no sale porque puede causar un conflicto de intereses, porque esto puede ofender gente'.

Prueba y error

Un 90% del contenido del fanpage de Esteban está basado en su comprobación, lo que lee y lo que estudia. "Yo hablo desde la experiencia", dice, para luego enlistar todo lo negativo que ha vivido por "hacer estupideces", lo cual es ahora su principal fuente de información para compartir.

Un ejemplo: "yo soy operado de hernia lumbar, por un montón de estupideces que hice tratando de levantar peso para impresionar. Yo soy prueba y error de 22 años".

Tiene humildad para reconocer cuántas veces se equivocó o hizo caso a comerciales de productos que no sirven para nada. Confiesa, además, que durante siete años entrenó sin el acompañamiento profesional de un nutricionista, pues no creía en ellos.

"Yo decía, '¿qué van a saber estos? Yo como pollo y proteína y por eso estoy grande'. Yo estuve grandote, pero como guarda de seguridad de un bar. Todo el mundo me decía 'qué grande y fuerte sos', pero nadie nunca me dijo 'qué bien te ves'. Entonces yo decía 'qué raro, por qué no me veo como estos carajos de las revistas'. Y de repente decidí ir donde un nutricionista y desde que lo hice mi físico cambió, la manera en la que me sentía también, empecé a descubrir que toda mi vida había estado basada en puras idioteces que leía en las revistas".

Esas idioteces son muchas de las que comparte en Rich Fit Tips a modo de consejo para que otras personas no pasen por lo mismo. "Yo nunca tuve una guía y me hubiera gustado. Por eso cuando publico en mi fanpage es como para un yo del pasado. Me hubiera gustado leer estas cosas hace años y no haber gastado plata en tonteras y no hacer caso a consejos sin argumentos científicos. Y eso es lo que ahora yo estoy tratando de hacer, que la gente se dé cuenta de un montón de cosas", advierte.

Así recuerda cuando empezó, en todo esto del fitness. "Cuando estaba en el colegio Los Ángeles, por ejemplo, alzaba bultos llenos de cuadernos, y me compraba todas las revistas de deporte del Yaohan. Luego empecé a probar los primeros batidos que empezaron a traer, como el Mega Mass 2000; probé los aminoácidos en unos capsulones verdes asquerosos. Yo viví y probé todos los productos habidos y por haber, probé todos los quemadores de grasa, que nunca jamás en la historia funcionaron, ni funcionan, ninguno, ninguno del todo".

Tras pasar años probando y consumiendo cuanta cosa saliera en el mercado, y experimentar un cambio tras recibir asesoría de nutricionistas, Esteban decidió iniciar la carrera de Nutrición. Cursa el tercer cuatrimestre.

"Ser entrenador realmente no es como lo mío. Aunque cuando diseño rutinas a la gente le encantan y le funcionan, yo no me veo como un mae de gimnasio. Yo me veo en una clínica", afirma.

Antes y después

Encontrarse fotos del antes y el después de una persona que cambió su estilo de vida a uno más saludable y deportivo es habitual en Rich Fit Tips. Todas son fotos de seguidores que, en muchos casos, cambiaron su estilo de vida gracias a los comentarios y videos que publica semanalmente Richmond.

"He leído tantos mensajes de personas que dicen haber cambiado sus hábitos por leer mi página", dice.

Una vez una paciente de cáncer le escribió para contarle que una de las cosas que le ayudó a salir de la cama fue leer sus posts, por ejemplo. Otro día, en el gimnasio, un señor se le acercó y le enseñó una foto de un "gordillo" en el celular y le dijo que así lucía antes de empezar a seguir Rich Fit Tips, donde encontró la motivación necesaria para cambiar su rutina.

"Es vacilón que hablando de las cosas que a mí me gustan, un montón de gente se vea beneficiada. Yo lo hago porque me gusta", cuenta Esteban sobre este proyecto que inició en noviembre del 2012.

"Al principio eran consejos que yo ponía en mi perfil personal de Facebook. Empecé a hablar de una manera muy particular, usando jerga popular y a mis amigos les empezó a gustar y me dijeron: ¿por qué no hacés una página?", cuenta.

Hoy la página combina foto, video, diseño y transmisiones en vivo para hablar sobre todo lo comentado. Además, un par de veces al año Richmond crea retos en los que sus seguidores pagan por recibir una guía de ejercicios y nutrición por un tiempo limitado.

"Hasta hace poco tuve la intención de hacer plata. Como yo no vivo de la página, y como la página es para hablar de lo que a mí me gusta, no me he interesado en darle ese enfoque. Aunque hay marcas que de vez en cuando quieren que las anuncie, un tema complicado porque el producto que anuncie tiene que ser un producto en el que yo definitivamente crea. Solo promuevo un producto si yo confío en él".

Detrás del personaje

El compa en Facebook que habla de lucir un cuerpazo, que comparte memes, que insiste en que los lunes son para entrenar pierna y que publica las tareas que le dejan en la U y fotos de su gato "Choncoloco" tiene mucho de Esteban Richmond, pero no todo es real.

"Rich es un personaje. Yo soy serio, no soy chinguero. La gente me dice 'salir con usted debe ser un cagón de risa, usted debe estar chiste tras chiste toda la noche', y yo más bien soy el que está con el compa a la par tranquilo, yo no soy amiguero, soy súper cohibido. La gente cree que el personaje es real, pero no", explica Esteban.

Sus gatos, patos, gansos y una perrita son sus preferidos para pasar el tiempo libre. Lo demás lo dedica a trabajar (es empleado de una agencia de mercadeo), a generar contenido para su fanpage, a entrenar y a comer.

Utiliza Instagram y Snapchat además de Facebook, cuentas que aprovecha para comunicarse con su comunidad y atender consultas que podrían servir para desarrollar temas en su fanpage, pues finalmente todo el día está pensando en cosas que pueden resultarle útil a los demás y sobretodo en cómo escribirlas para que sean fáciles de entender.

Mientras hace todo eso, Esteban medita sobre su futuro: quiere tener una clínica de nutrición y un gimnasio con luz que no deprima, donde los televisores no transmitan Teleclub y donde no se escuchen baladas románticas en la zona de pesas.

Contacto

Redes sociales: Facebook, Instagram











