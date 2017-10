Hacer y Deshacer: El açaí vino para quedarse gracias a Buenazo

Una delicia brasileña que se extrae de la cáscara de la fruta de la palmera de açaí —así, en ese orden— es el ingrediente estrella de cada bowl que se sirve en Buenazo, un restaurante costarricense que desde 2016 ofrece un novedoso postre saludable.

Los bowls, que se venden en Jacó, Escazú y Barrio Escalante, también llevan granola, frutas en trozos y toppings como mantequilla de maní, chía o nutella.

Leonidas Ruaro Roque es una de las dos cabezas detrás de Buenazo, tiene 31 años y dice que es de playa Hermosa, Jacó, pero actualmente, muy a su pesar, vive en San José. Estudió administración hotelera y ha dedicado gran parte de su vida al jiu-jitsu y al surf. Su pasión por los deportes la combina con su trabajo en la parte creativa y operativa de los restaurantes.

Conoció el açaí hace más de 10 años en Brasil. Desde entonces soñó e ideó cómo traerlo a Costa Rica y abrir un local para servirlo.

En 2016 eso se concretó con la apertura del primer local de Buenazo en Jacó.

Adrián Alvarado Bolaños —la otra cabeza— tiene 28 años, vive en San José y es corredor de bolsa. Estudió administración de empresas, banca y finanzas. Se encarga de la parte administrativa y de las finanzas de Buenazo. Es el mejor amigo de Leonidas y también practica jiu-jitsu, por ahí fue como se conocieron ellos dos.

"Nos conocimos por medio de nuestro profesor de jiu-jitsu. Para un cumpleaños de Leo, me invitó a la fiesta que le hicieron en Hermosa, fui, nos conocimos. Hace siete, ocho años. Como para el cumpleaños 24 de Leo", cuenta Adrián.

Su amistad evolucionó a los negocios. Juntos han desarrollado varios proyectos, por lo que meses después de que Leo iniciara su travesía con Buenazo, Adrián se integró.

Buenazo nació en 2016 con la apertura de su primer local en el centro comercial Jacó Walk, y creció este año con los restaurantes de Escazú (Centro Comercial Calle Real) y Barrio Escalante (avenida 9).

"Adrián y yo, aparte de ser mejores amigos, tenemos negocios. Yo empecé solo (con Buenazo). El menú lo hice y lo diseñé yo, el concepto de los locales también, y Adrián, como es tan inteligente con los números y somos un buen complemento, me dijo que si el negocio iba bien él se metía para expandirlo. Y eso fue lo que pasó, el negocio tuvo mucho éxito, mucho pegue", explica Leo.

Ese es el resumen de lo que es Buenazo un año y cuatro meses después de su inauguración en Jacó. Pero mucho trabajo, experimentos y trasnochadas han pasado desde entonces. Y por lo menos 600 bowls de acaí echados a perder, porque si algo ha logrado este par de jóvenes en este tiempo es aprender tanto como se pueda sobra el açaí, incluido los diferentes tipos que existen.

"Fue un riesgo muy alto el que yo tomé, porque la gente no sabía qué era el açaí, bueno, hoy todavía hay mucha gente que no sabe qué es. La gente llegaba y me preguntaba: 'muchacho qué es el acái o el acaí, el así, el aquí', de todo. Nosotros estamos aún en un proceso de educar al consumidor sobre qué es el açaí", dice Leo.

Postre ideal

El producto que Buenazo ofrece "no es un simple postre o snack" y eso es parte de lo que sus creadores quieren transmitir.

El açaí "tiene un contenido nutricional altísimo. Va mucho más allá de que sea rico. Es rico, por dicha, pero aunque no fuera rico, sería un productazo para consumir, porque genera un bienestar para la salud real y ese es el enfoque nuestro", explica Adrián.

De hecho, el nombre sale por eso, cuenta Leo. "Prácticamente lo que estamos vendiendo es salud. Le estamos diciendo a la gente que consuma nuestro producto, pero se lo estamos vendiendo como un producto muy saludable. Es rico, bueno, refrescante, es buenazo", afirma.

Un bowl pequeño de açaí y granola tiene, aproximadamente, 100 calorías.

¿Qué es el açaí?

"El açaí sale de una palmera, a la fruta se le extrae la cáscara y la cáscara se machaca, porque por dentro es coco. De la cáscara se saca un vino que, para que sepa rico, tiene que estar endulzado y la mejor manera de endulzarlo es con sirope de guaraná. Esa mezcla del açaí con el sirope de guaraná es el éxito. Ahora, esa mezcla sabe rica, pero es bastante fuerte y chocante". Eso dice Leo.

Y explica cómo es que la trabajan en Buenazo para poder ofrecer un producto que se pueda consumir a diario. "Nuestra receta tiene banano o fresa y jugo de manzana, así se puede consumir todos los días. Porque no es empachosa, ni va a lastimar el estómago, es refrescante", afirma.

¿Cuántos 'bowls' se comen a la semana?

"Uno, o uno y medio diario", dice Adrián.

Leo come más. Pero tiene la ventaja de poder preparárselos en casa, para el desayuno, especialmente.

Crecimiento, importación, competencia

"El secreto en todo negocio es lograr controlar o mitigar las contingencias lo más que se pueda", afirma Adrián.

Eso respondió sobre la procedencia del açaí que se usa en los tres locales de Buenazo. Explica que en un principio se lo compraban a un importador aquí en Costa Rica, sin embargo con el paso de las semanas decidieron emprender un camino complejo, pero muy satisfactorio, para importar el açaí.

"Al ser el açaí nuestra materia prima, sin açaí no podemos abrir el local, entonces empezamos un proceso de importación. Hicimos la tarea de buscar un proveedor en Brasil, que es el productor de pulpas más grandes del mundo. Hicimos una alianza con ellos y ahora nosotros importamos nuestro propio açaí", dice.

Las razones de esta decisión son varias: para asegurar la calidad del producto, para medir la cantidad y tener la tranquilidad de que el ingrediente estrella de cada plato no faltará.

"Es una importanción compleja pero chivísima. Viene de Pará, del norte de Brasil, una zona amazónica en la que se transporta en camiones hasta un puerto, donde no se puede romper la cadena de frío", detalla el joven.

Este paso en el negocio les permitiría ser distribuidor de açaí en el país, pero por ahora están enfocados en hacer crecer su negocio, a pesar de que hay muchas personas interesadas en trabajar con açaí. Como ya hacen varios comercios en Costa Rica. Porque Buenazo ya tiene competencia.

"La competencia es sana y nosotros más bien nos alegramos demasiado de que haya otra gente promoviendo el consumo de açaí, porque la idea es que todos crezcamos y que haya negocio para todos. Y también que los consumidores conozcan el producto. Creo que competidor directo nuestro no existe por el momento, porque no hay una marca enfocada solamente en açaí. En algunas cafeterías o restaurantes tienen bowls, pero una tienda enfocada en açaí no hay", explica Adrián.

Leo opina igual y dice sentirse feliz a pesar de ya haber visto bowls idénticos a los de Buenazo. "Hay bowls exactamente iguales a los de nosotros, ya los hemos visto. Los mismos ingredientes, los mismos colores, son una copia exacta. Va a seguir pasando, pero yo estoy tranquilo y me pone contento que la gente consuma el açaí".

El menú

Deben existir mil maneras para crear un menú. La inspiración para armar platillos puede llegar de fuentes tan distintas y particulares como el gusto propio, el de los amigos o incluso de los deportes que más nos gustan. En Buenazo la inspiración nació justo así.

La combinación de frutas y toppings sobre el açaí nació en la cabeza de Ruaro. "Todo tiene que ver con los sabores y colores de las frutas, así lo hice en la cabeza", cuenta.

Así explica su creador la receta de cada uno de los cinco bowls que tiene el menú de Buenazo:

Gordito. Lo hice por Adrián, porque entre los amigos le decimos Gordito. Y Adrián es demasiado goloso. Además, todo lo que tenga fresa, banano y nutella usted lo puede poner hasta con arroz que igual se vende. Yo le dije a Adrián: 'a este le voy a poner Gordito porque es el que más se va a vender, con este es el que más harina vamos a hacer'.

Y en efecto: "El 70% de nuestras ventas es el Gordito", confirma Adrián Alvarado.

Pura vida. Quería que fuera refrescante. Tiene piña, fresa, banano, coco y miel. Es refrescante y saludable.

Manto. Una marca de jiu-jitsu que me patrocina se llama Manto, la gente siempre pregunta ¿qué es manto? Quizá no entienden, pero lo hice porque como somos jiujiteros los dos (él y Adrián), para nosotros tiene sentido. Los colores de Manto son azul con amarillo o negro con amarillo. Entonces el bowl Manto tiene piña, arándanos y mantequilla de maní.

Todo el Power. Lo hice porque es el que a mí más me gusta, tiene piña, coco, mantequilla de maní y chía. Es mi favorito.

Buenazo. Quería que tuviera los colores de la marca: morado y verde, por eso el bowl Buenazo tiene kiwi.

Aprendizaje

"Estructurar la compañía y lograr desarrollar bien las bases de la empresa para que el crecimiento se dé de una forma sana" es, en palabras de Adrián, lo más difícil de estar al frente de Buenazo.

Tratar de empezar sin tener nada de dinero y haber dejado su amado Jacó es lo que responde Leo sobre lo más difícil, hasta ahora, de emprender este proyecto.

"En el país no hay forma de empezar un negocio sin uno tener recursos. Una persona puede tener la mejor idea del mundo, pero si no tiene recursos para implantarla, no se puede hacer. No hay un lugar en el que te den un préstamo sin que vos tengás ya esa estabilidad financiera. Por dicha entró Adrián al negocio. Porque Adrián fue el que le dio la dirección", afirma.

¿Y lo mejor?

Adrián: "Qué triste sería hacer esto sin un socio amigo. Hay negocios como este en el que uno necesita algo más que un socio comercial, un amigo que se faje con uno, porque si no, uno sufre y no la pasaría tan bien. Parte del éxito y lo más bonito de Buenazo es el compartir con Leo y definir entre los dos el rol de cada uno de nosotros en la empresa. Entre lo más bonito también está ver a tanta gente llegar a los locales y salir contenta".Leo: "Cada día que pasa es cool, cada día, así sea bueno o malo, aprendemos. Y si hacemos algo mal, aprendemos para mejorar. De aquí a tres años vamos a tener una compañía estable y vamos a estar mucho mejor de como estamos ahora".

¿Qué sigue?

En los planes de Adrián y Leo está abrir locales en Alajuela y Curridabat, o al menos esa es la proyección que tienen. Que sea franquicia también es una posibilidad, pero no ya, revela Adrián.

Leo: "Antes yo tenía miedo, antes todo era tenebroso, porque todo es plata, pero ahora, aprendiendo mucho de Adrián y números, creo que lo que sigue es el mundo".

Contacto

Redes sociales: Facebook, Instagram

Correo electrónico:buenazobowls@gmail.com

¿Dónde están? Centro Comercial Jacó Walk; Centro Comercial Calle Real, Guachipelín, y Barrio Escalante. Encuéntrelos en Waze como "Buenazo Acaí Bowls & Smothies".

Horario: Los locales de Escazú y Barrio Escalante abren de lunes a viernes de 10 a. m. a 6 p. m. y sábados y domingos de 10 a. m. a 8 p. m. En Jacó el horario es de lunes a viernes de 10 a. m. a 8 p. m. y sábados y domingos de 10 a. m. a 9 p. m.

