HBO GO ya está disponible en Costa Rica por $10 mensuales

El sonido de la estática que marca el preámbulo de series de HBO como The Soprano, Game of Thrones, Silicon Valley, The Wire, True Detective y Band of Brothers resonará más fuerte en Costa Rica, ya que la cadena televisiva puso a disposición de los costarricenses la aplicación HBO GO, para plataformas Android e iOS.

La suscripción online a HBO GO está disponible sin la necesidad de contratar otro servicio, como una suscripción por cable, informó la compañía este jueves.

HBO ofrece un mes gratis de prueba y la suscripción cuesta $10 mensuales. Si usted cuenta con una suscripción de cable podrá disfrutar del contenido de la aplicación de manera gratuita.

"Los hábitos de consumo están cambiando y cada día más consumidores exigen acceso fácil e inmediato para ver el contenido que les atrae cuando y donde quieran," comentó Francisco Smith, encargado de distribución y desarrollo de medios de HBO Latinoamérica.

La disponibilidad de HBO GO en el país forma parte de una fuerte campaña de mercadeo para impulsar el estreno de la sétima temporada de Game of Thrones, la serie más galardonada en la historia de los Premios Emmy. Los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 16 de julio.

Contenido

Por 16 años consecutivos, las series, filmes, especiales y documentales originales de HBO han sido los más galardonados en los premios Emmy. HBO GO cuenta con lo mejor del contenido de la cadena televisiva.

La plataforma ofrece más de 2.500 títulos exclusivos, incluyendo las temporadas completas de series icónicas como The Wire, The Soprano, Game of Thrones y Westworld.

HBO GO cuenta con funcionalidades como control parental y selección multilenguajes.