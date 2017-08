Luis Guillermo Solís y Leonora Jiménez chocan por sanciones a empresas que tengan nexos con Uber

La modelo y directora del Mercedes-Benz Fashion Week, Leonora Jiménez, chocó en redes sociales con el presidente, Luis Guillermo Solís, por la orden del Gobierno a empresarios locales de interrumpir las promociones ligadas a Uber.

Jiménez usó su cuenta de Facebook para escribir una publicación directa al Presidente refiriéndose al tema.

LEA: Gobierno amenaza con multas a empresas locales por sus nexos con Uber

"Que triste que el PAC haya sucumbido ante la presión de los gremios: taxistas, camaroneros, sindicalistas, autobuseros", escribió la modelo.

El mandatario le respondió, por la misma vía, explicándole que su posición no responde a presiones, sino a la obligación de cumplir la ley.

"Lamento mucho que se sienta afectada por mi obligación de defender la Ley. Cuando juré ante el pueblo de CR lo hice diciendo que respetaría y haría respetar (...) la Constitución y las leyes" de la República. "No he cedido a ninguna presión más que la de las leyes al hacerlas cumplir, que es lo que me toca", escribió Solís en Facebook.

Sanciones a la vista

El Ministerio de Economía ordenó, este jueves, a los empresarios locales interrumpir las promociones ligadas a Uber. De otro modo, les abriría procedimientos sancionatorios.

Las advertencias fueron notificadas a un grupo de establecimientos, entre los que hay restaurantes, centros de relajación y hoteles.

LEA: Usuarios de Uber quedan exentos de sanción por viajar en transporte ilegal

A todos ellos, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) les ordenó presentar en un plazo de tres días hábiles una declaración jurada que hiciera constar la suspensión de cualquier promoción con Uber.

De lo contrario, añadió el MEIC, se exponen a la apertura de un procedimiento en la Comisión Nacional del Consumidor, que podría implicar la imposición de multas de entre 10 a 40 veces el salario base (actualmente es de ¢426.200).