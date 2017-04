'Ghost in the Shell' fracasó en su primer fin de semana en cartelera

Adaptación del animé

La adaptación cinematográfica del animé Ghost in The Shell no cumplió con la expectativa en taquilla.

La cinta interpretada por Scarlett Johansson tuvo un fin de semana decepcionante al recaudar $19 millones en taquilla, publicó el sitio especializado BoxOfficeMojo. La cantidad recolectada está lejos de la suma de $110 millones que invirtió estudios Universal en la producción.

La película es una remasterización live- action de la animación japonesa del mismo título, estrenada en 1995. Este largometraje estadounidense gira en torno a la mayor Motoko Kusanagi, cuya misión es destruir una sociedad secreta que controla las mentes.

La película guarda similitudes con Blade Runner (1982) porque cuestiona la condición humana en un futuro distópico y altamente tecnológico.

La elección de la actriz norteamericana para interpretar a la heroína enfureció a los fans más arraigados del animé creado por Masamune Shirow. Los aficionados realizaron una fuerte campaña en redes sociales con imágenes de actrices asiáticas que pudieron ocupar el rol de la heroína futurista, el movimiento se diferenció con el hashtag #IamMajor (yo soy la mayor).

La artista japonesa Rinko Kikuchi (Pacific Rim y Babel) fue una de las más solicitadas por los fans.

Las críticas de los expertos en cine tampoco fueron favorables para la cinta dirigida por Rupert Sanders; Rotten Tomatoes la calificó con una nota de 44 de 100, mientras que el rotativo inglés The Guardian le dio tres estrellas de cinco posibles.

Ghost in The Shell, que se estrenó el 31 de marzo, quedó en tercer lugar de la taquilla estadounidense, que fue dominada por la cinta animada Babby Boss que recaudó $49 millones, la segunda casilla es ocupada por The Beauty and the Beast que recolectó $47,5 millones en su segundo fin de semana en cartelera.











