Festival Internacional de 'stand-up comedy' contará con mayor presencia femenina este año

La salvadoreña Gabriela Rivera, la mexicana Mónica Escobedo y la costarricense Waleska Oporta La Maravilla serán las representantes femeninas del Festival Internacional de stand- up comedy que se realizará del 13 al 17 de setiembre en el cine Magaly.

Con sus rutinas y humor las comediantes pretenden hacerle pasar un rato muy agradable. Las tres mujeres no alcanzan a representan el 10 por ciento de los 40 participantes con los que contará la actividad. Sin embargo, la participación femenina se mantiene, aunque crece a cuentagotas.

La tica Waleska Oporta celebra que este año haya más presencia femenina. En la edición anterior del festival ella fue la única participante mujer.

"No es tan fácil para las mujeres. Ha costado mucho y es necesaria la participación femenina porque creo que debe haber una igualdad en este sentido, me parece que las mujeres tenemos mucho que aportar. Para algunas personas puede ser chocante ver a una mujer en el escenario diciendo cosas incómodas o graciosas. En mi caso, he tenido el honor de ser invitada a todas las ediciones de este festival. Aunque hay pocas mujeres (en el medio costarricense),se siguen hacienco cosas, hay iniciativas, siento que más mujeres se deberían de lanzar", dijo Oporta.

¿Apertura? Las tres humoristas creen que se están abriendo más puertas para el stand- up femenino, eso sí, no con la celeridad que esperarían.

La costarricense asegura que en el país "lo que necesita son espacios con mejores condiciones. La comedia en bares es muy difícil para las mujeres, porque tienen un riesgo extra (que no debería existir) por eso creo que necesitamos mejores espacios con condiciones más adecuadas para poder crecer con libertad", dijo.

Mónica Escobedo ve en su país mayor posibilidades, mas lamenta que pocas comediantes se mantengan.

"En México la situación es bastante afortunada, hay todo tipo de comediantas y cada vez hay más headliners mujeres porque tenemos las condiciones para estarnos entrenando: open mics, talleres y shows", dijo Mónica Escobedo.

"Muy pocas (comediantes) llegan a la cima, se van quedando en el camino porque el stand- up es un medio complicado, es un estilo de vida masculino", expresó.

Mediante un comunicado de prensa, la salvadoreña Gabriela Rivera asegura que en su país "no existe tanta oportunidad, pues las mujeres no tienen espacios en televisión, radio o medios escritos". Para cambiar la situación, Rivera comentó que durante los últimos meses un grupo de mujeres dedicas al stand- up han hecho varios eventos con el fin de fomentar estos espacios.

"Considero que las mujeres son igual de chistosas que los hombres, pero no son criadas para tener una voz o una opinión y de tenerlas reciben rechazo al expresarlas en lo público o privado", agregó Rivera.

"Contentos".

El productor del evento, Josema Pérez dijo que en el festival celebran el crecimiento de incursión femenina. Él hace la salvedad de que en este espacio hay apertura para comediantes sin distinción de género.

"Tenemos epacio para comediantes en general. El problema es que no hay tanta representación femenina. Este año queríamos hacer la mayor convocatoria, pero no se pudo. El festival busca a comedinates con mucho movimiento en sus países, todas las participantes lo cumplen. Estamos muy contentos de tener a tres figuras femeninas", dijo.

Además, el comediante y productor agregó que en Costa Rica "practicamente la que más se está moviendo en esto es Waleska (Oporta) y así pasa en otros países. A nosotros nos encantaría que se tiraran más mujeres al agua. Nosotros hemos buscado a chicas interesadas y no son tantas las que se tiran al agua. Este año tendríamos más participantes pero dos que invitamos no pudieron asistir (Sofía Niño de Rivera y Carmen Lynch)", contó Josema.

De los días del evento Waleska Oporta se presentará el jueves 14 de septiembre, Gabriela Rivera el sábado 16 y Mónica Escobedo el 17 de septiembre. El evento será a las 8 p. m. todos los días.

Las entradas pueden adquirise por medio de la plataforma Publitickets.com. Los precios según localidad son: General 2: ¢12.000. General 1: ¢15.000. Balcón preferencial: ¢18.000 y Platino: ¢21.000. Las butacas estarán numeradas.