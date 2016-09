Feria del Libro: una lectura de poesía fuera de los límites de la cárcel

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Texto: Natalia Díaz, Fotografía: Rafael Pacheco

Ayer, miembros de los talleres de creación literaria de los centros penitenciarios La Reforma –Poemas liberados– y El Buen Pastor– Palabras libres– asistieron a la Feria del Libro para compartir su poesía.

"Ha sido una liberación interna. La gente, afuera, se hace la idea de lo que es un privado de libertad y se olvidan que somos seres humanos también. Tenemos deseos de vivir, merecemos oportunidades. Muchas veces tenemos talentos y dones que Dios nos ha dado y que por falta de recursos, falta de experimentar, no han sido descubiertos", aseguró José Rodolfo Fallas, un recluso de 30 años, quien ha cumplido en la cárcel tres años de su condena de 16.

Otra de los artistas que compartieron su arte fue Emily León (en la foto de la izquierda) leyó el poema Olvidada.

"Personas que fueron mis amigos me olvidaron, se apartaron de mí. Mi esposo, con quien conviví mucho tiempo, también me olvidó. Mis hijos tuvieron momentos de alegría y yo no estuve ahí", explicó León, quien desde hace un año vive libre, fuera de la cárcel.