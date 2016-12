Estrenos y salidas en la cartelera de Netflix para diciembre

San José

El último mes del año tendrá muchos estrenos originales de Netflix y también vendrá con películas para elevar el espíritu navideño como The Spirit of Christmas (2015) y Christmas Carol (2010). Diciembre también marcará la fecha del estreno de la miniserie Llámame Francisco, una producción que narra la vida del papa argentino Francisco; y presentará la película Barry, que explora los días de juventud del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

Pero de la misma manera habrá salidas, Netflix ya no contará con los derechos de transmitir películas emblemáticas como Anniel Hall (1977).

A continuación la lista completa de estrenos:

Producciones originales y exclusivas de Netflix

Fauda. Primera temporada, el 2 de diciembre

Fauda presenta los dos lados de la moneda en el conflicto armado entre Israel y Palestina. El protagonista, Doron, es el comandante de un grupo encubierto israelí que opera dentro de los territorios palestinos.

Doron le dará caza a conjuntos paramilitares al mando de Abu-Ahmed. La serie también cuenta la trágica historia del revolucionario Abu-Ahmed y su familia, y explica la razón por el creciente odio de los palestinos hacia Israel.

La serie se estrenó para la televisión de Israel en el 2015 y cuenta con una temporada de 12 capítulos.

Madres Forzosas. Segunda temporada, el 9 de diciembre

Madres Forzosas es una serie de comedia spin-off de Padres Forzosos que continúa años después con la historia de las hijas de Danny Tanner tratando de lidiar ahora con sus propios traumas familiares. D.J. es ahora una veterinaria y Stephanie, su hermana menor, es una aspirante a música, mientras que Kimmy Gibbler, su amiga de toda la vida es una madre soltera que debe cuidar a su impredecible hija Ramona.

La serie está llevada a cabo por Netflix y cuenta con una primera temporada de 13 episodios.

Club de Cuervos. Segunda temporada, el 9 de diciembre

Club de Cuervos cuenta la historia de una familia propietaria de un club en la Liga de Ascenso del Fútbol Mexicano, tras la muerte del padre y jerarca de la familia empezarán a surgir enfrentamientos entre los primogénitos. Esta historia es protagonizada por dos hermanos (un amante de la fiesta y la otra adicta al trabajo) quienes lucharán por la presidencia del equipo de fútbol, mientras los jugadores disputarán el ascenso a la máxima categoría.

La segunda parte del Club de Cuervos contará con diez episodios dirigidos por Gaz Alazraki. La serie está protagonizada por Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño, Stephanie Cayo, Ianis Guerrero, Antonio de la Vega.

White Rabbit Project. Primera temporada, el 9 de diciembre

Tory Belleci, Kari Byrony Grant Imahara, celebridades reconocidas por su trabajo en Discovery Channel y en la serie Mythbusters, investigarán fugas de prisiones, nuevas tecnologías, grandes golpes y otros temas de la cultura popular, la ciencia y la historia.

Dirk Gently: Agencia de Investigaciones Holísticas. Primera temporada, el 11 de diciembre (original de Netflix)

Un excéntrico detective amateur y su desconfiado asistente intentan resolver un misterio sobrenatural particularmente peligroso y enredado. La serie cuenta con Elijah Wood y Samuel Barnett como protagonistas y está basada en el libro de Douglas Adams.

A partir del trabajo del autor de la Guía del autoestopista galáctico, la serie de ocho episodios sigue las aventuras del excéntrico y holístico detective Dirk Gently y su ayudante Todd.

Crazyhead. Primera temporada, el 16 de diciembre

Esta serie de seis capítulos cuenta la historia de dos amigas veinteañeras, Amy y Rachel, quienes unen sus fuerzas para defender el mundo de unos demonios que son un poco más nefastos que los que llevan internamente. Esta serie está protagonizada por Cara Theobold, Susan Wokoma y Riann Steele y es dirigida por Declan O'Dwyer.

Barry. Película, el 16 de diciembre

Barry era el apodo de Barack Obama en su juventud, esta historia contará los inicios del primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. La película cuenta la historia de un joven de 20 años que nació en Honolulu (Hawaii) y se va a estudiar a Nueva York, en la universidad de Columbia, en ese recinto, tendrá que afrontar adversidades personales en medio de una tensión racial latente.

Llámame Francisco. Miniserie, el 16 de diciembre

Llámame Francisco es protagonizada por los reconocidos actores argentinos Rodrigo de la Serna (Diarios de Motocicleta, Vulnerables), Mercedes Morán (La Ciénaga) y Muriel Santa Ana (Un Cuento Chino, Ciega a Citas, Guapas), y fue filmada en diversas locaciones de Argentina, Italia y Alemania.

La miniserie de 4 episodios comienza con la juventud de Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires durante la década de los 60 y lo acompaña durante la Guerra Sucia argentina durante la década de los 70 y 80. Además, el camino del protagonista culminará con su nombramiento como Francisco, el primer Papa latinoamericano de la historia, en 2013.

Travelers. Primera temporada, el 23 de diciembre

Para los amantes de la ciencia ficción llega esta serie que habla sobre viajes en el tiempo y de trabajo en equipo para evitar la destrucción de la humanidad. Esta producción fue creada por Brad Wright (Stargate SG-1) y protagonizada por Eric McCormack (American Horror Story). La serie se desarrollará en 12 capítulos.

Ajin, Segunda temporada, el 27 de diciembre

Este animé cuenta la historia del joven Kei Negai, quien después de un accidente de tránsito se da cuenta que es inmortal y que pertenece a una especie de seres que se les conoce como Ajin. Kei y el resto de sus semejantes serán perseguidos por el gobierno japonés, que busca obtener el poder de la vida eterna.

Series

The Deep: Primera temporada, el 1° de diciembre

Slasher: Primera temporada, el 1° de diciembre

Van Helsing: Primera temporada, el 16 de diciembre

Documentales

Hip Hop Evolution, el 2 de diciembre

Reggie Watts: Spatial, el 6 de diciembre

Captive, el 9 de diciembre

Gabriel Iglesias: 'I'm sorry for what I said when I was hungry', el 20 de diciembre

Películas

THX 1138 (1971) el 1.° de diciembre

Purple Rain (1984) el 1.° de diciembre

The Cell (2000) el 1.° de diciembre

The Island (2005) el 1.° de diciembre

The King of Kong: A Fistful of Quarters (2007) el 1.° de diciembre

The Pagan Queen (2009) el 1.° de diciembre

A Christmas Carol (2009) el 1.° de diciembre

President's Day (2010) el 1.° de diciembre

The To Do List (2013) el 1.° de diciembre

Cementerio General (2013) el 1.° de diciembre

Across Grace Alley (2013) el 1.° de diciembre

Inevitable (2013) el 1.° de diciembre

Cloudy with a Chance of Meatballs 2 (2013) el 1.° de diciembre

The Admiral: Roaring Currents (2014) el 1.° de diciembre

The Christmas Dragon (2014) el 1.° de diciembre

El Secreto De Lucía (2014) el 1.° de diciembre

Obvious Child (2014) el 1.° de diciembre

I, Frankenstein (2014) el 1.° de diciembre

Wicked Blood (Video 2014) el 1.° de diciembre

The 10 Year Plan (2014) el 1.° de diciembre

Ping Pong Summer (2014) el 1.° de diciembre

A Dogwalker's Christmas Tale (2015) el 1.° de diciembre

The Spirit of Christmas (2015) el 1.° de diciembre

Rodeo & Juliet (2015) el 1.° de diciembre

Stretch and Bobbito: Radio That Changed Lives (2015) el 1.° de diciembre

Too Late (2015) el 1.° de diciembre

Oddball (2015) el 1.° de diciembre

The Spirit of Christmas (2015) el 1.° de diciembre

Tellur Aliens (2016) el 1.° de diciembre

Rainbow Time (2016) el 1.° de diciembre

Rustom (2016) el 1.° de diciembre

Lo que se va

Las siguientes películas y series abandonaran la cartelera de Netflix, esto se debe al vencimiento de derechos de reproducción que tiene el servicio de streaming con las productoras. Existe la posibilidad de que regresen en el futuro.

Aún así, le recomendamos ver por primera vez o repetir títulos emblemáticos.

También podría ver That Little Thing That You do (1996). Esta película dirigida y producida por Tom Hanks se sitúa en la década de los 60. El largometraje cuenta la historia de una banda que se alzó gracias a una canción de pop que rompió récords en Estados Unidos en el verano de 1964. Posteriormente, la banda cae en el olvido al no poder colocar otro sencillo en los medios.

Annie Hall (1977) dirigida y protagonizada por Woody Allen, quien encarna a un comediante neoyorquino que acaba con una estable relación amorosa con su novia Annie (Diane Keaton). El humorista hará una pausa en el camino para analizar el fracaso de todas sus relaciones y amoríos pasados con las mujeres. Esta cinta conquistó cuatro premios de la academia en las categorías de mejor director, guion, actriz principal y película.

A continuación la lista de lo que sale de Netflix este 1.° de diciembre:

That Thing You Do!

Running Scared

Picture This

The Terminator

The Messengers

Danielle Steel's Mixed Blessings

The Crash Reel

Return to Me

Juno

Deadly Impact

Familia P. Luche

Evidence of Blood

Por Ella Soy Eva

Elementary

Dead Like Me

Dinosaur King

Carrie

Cleaner

Perfect Body

Yo Soy Betty, La Fea

Alpha Dog

Aluna

Beauty and the Beast

RoboRex

America's Next Top Model

Polo Polo Recargado 2

De-Lovely

Elsa and Fred

Green Street Hooligans 2

Manhattan

Paths of Glory

Annie Hall

All Things to All Men

Stigmata











