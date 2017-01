Repase los estrenos y salidas de Netflix para febrero, llega 'El caso de O.J. Simpson' y se va 'El Patrón del Mal' '

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Febrero viene cargado con estrenos en la cartelera de Netflix. La serie protagonizada por Drew Barrymore, Santa Clarita Diet, es el lanzamiento más llamativo para el segundo mes del año. Además, la aclamada serie, Crímenes Americanos: el caso de O.J. Simpson también debutará en el servicio de televisión por streaming.

Sin embargo, con los nuevos lanzamientos también se irán ciertas producciones, entre las más destacadas están: El patrón del mal, novela colombiana que retrata a fondo la vida del líder narco Pablo Escobar a lo largo de 74 episodios y la película There Will Be Blood, protagonizada por Daniel Day Lewis y dirigida por Paul Thomas Anderson.

El 14 de febrero Netflix estrenará películas románticas como La teoría del todo y White Nights para celebrar el día del amor y la amistad.

A continuación la lista de estrenos y salidas de Netflix para febrero del 2017:

Series

'Brooklyn Nine-Nine' 1 de febrero

La tercera temporada llega a Netflix. La comisaría no está contenta con el reemplazo de Holt. Mientras tanto, Amy (Melissa Fumero) y Jake (Andy Samberg) se adaptan a su nueva relación, al mismo tiempo que los cambios en el persona sacuden al departamento.

'Crímenes Americanos: El Caso O.J. Simpson' 2 de febrero

Esta serie dramática, que estará disponible en Netflix desde el 2 de febrero, se adentra en el juicio de O.J. Simpson y presenta una mirada de los equipos legales que se enfrentan para condenar o absolver a Simpson, acusado de doble homicidio.

La serie explora cómo la combinación de exceso de confianza por parte de la acusadora, la astucia de la defensa, y la historia del departamento de policía de Los Ángeles con la comunidad afroamericana de la ciudad, le entrega al jurado justo lo que necesitaba: una duda razonable.

'Santa Clarita Diet' 3 de febrero

Esta serie marca el regreso de una de las actrices más queridas de Hollywood, Drew Barrymore (Los Ángeles de Charlie y E.T.), quien reconoció al portal de noticias Today que tuvo que perder alrededor de 10 kilos para poder encarnar el rol protagónico de esta serie original de Netflix.

La premisa de Santa Clarita Diet se centra en la pareja de Joel y Sheila, quienes viven una vida sin sobresaltos en los suburbios de Los Ángeles. La historia cambia dramáticamente cuando Sheila sufre un dramático cambio que lleva sus vidas a un camino de muerte y destrucción... pero es divertido

La serie será protagonizado por Drew Barrymore como Sheila Hammond, Timothy Olyphant como Joel Hammond, Liv Hewson como Abby Hammond y Skyler Gisondo como Eric Bernis.

'White Nights' 14 de febrero.

Esta serie aclamada en Corea del Sur se centra en la lucha por una millonaria herencia. Una fría empresaria, un hombre de su pasado y un nuevo y ambicioso empleado en la compañía, se enredan en una batalla por el dinero y el poder.

'Supernatural' 15 de febrero

Con la marca de Caín finalmente removida del brazo de Dean (Jensen Ackles), los hermanos Winchester están unidos nuevamente. Sin embargo, durante la temporada 11 deberán enfrentarse a una épica nueva amenaza, cuando un velo de oscuridad eterna desciende y desencadena el infierno en la Tierra.

'Billions' 20 de febrero

Desde el 20 de febrero estará disponible en Netflix la segunda temporada de esta serie en que se intensificará la guerra entre Chuck Rhoades (Paul Giamatti) y Bobby Axelrod (Damian Lewis) mientras las apuestas financieras suben.

Al mismo tiempo, un nuevo jugador se presenta en escena: el millonario tecnológico Craig Heidecker, un genio innovador con una intensa competitividad.

'The Sound of Your Heart' 24 de febrero

Esta nueva serie original de Netflix está basada en la serie de cómic que se ha transmitido por más tiempo en Corea. La comedia sigue los absurdos en la vida de un caricaturista, su novia y su mediocre familia.

'Ultimate Beastmaster' 24 de febrero

Netflix apostó por un programa presentado por Sylvester Stallone (Rocky y Rambo). The Ultimate Beast Master enfrenta a atletas de todo el mundo en una serie de pruebas físicas de gran demanda.Esta es la primera competencia internacional en su género, tendrá seis versiones localizadas en su propio idioma y con competidores y animadores de cada uno de los países participantes:Brasil, Alemania, Japón, México, Corea del Sur y Estados Unidos.

La serie está producida por Sylvester Stallone (Creed, Rocky) y Dave Broome (The Biggest Loser, Strong).Los diez episodios presentarán a 108 competidores en total, 18 de cada país.

Cada episodio, de una hora de duración, enfrentará a 12 competidores, dos de cada país, quienes tendrán la posibilidad de recorrer uno de los circuitos de obstáculos físicamente más demandantes jamás creado, La Bestia.

Al final de cada capítulo, un Beastmaster será coronado y en el último episodio de la temporada los nueve ganadores de cada episodio competirán entre ellos por la oportunidad de convertirse en el Ultimate Beastmaster.

Películas

'David Brent: Life on The Road'1 de febrero

Esta película original de Netflix muestra a un equipo de documentalistas que se pone al día con el idiosincrásico David Brent (Ricky Gervais), protagonista del falso documental de la BBC2, The Office.

Cuando las audiencias conocieron por primera vez a Brent soñaba en convertirse en una súper estrella del rock. Doce años después, Brent es un vendedor viajero que aún persigue el sueño con su banda, Foregone Conclusion. Brent cobra su pensión y toma un permiso sin goce de salario para contratar a un conjunto de músicos profesionales y embarcarse a concluir su sueño.

'Thor: The Dark World' 1 de febrero

El Dios del Trueno (Chris Hemsworth) ataca nuevamente mientras lucha por salvar los Nueve Reinos del misterioso villano Malekith (Christopher Eccleston), quien planea oscurecer al universo entero.Mientras tanto, Thor debe encontrar a Jane Foster (Natalie Portman), quien se ha convertido en el blanco de los diabólicos habitantes de Svartalfheim.

'Heroes Wanted' 1 de febrero

Cuando una agencia especialista en operaciones es aniquilada, España precipitadamente arma un nuevo equipo con el objetivo de desactivar un plan terrorista. ¿Pero quiénes son estos improvisados aspirantes a héroes?

'Equals' 1 de febrero

Dos jóvenes amantes se salen de la norma al tener sentimientos románticos el uno por el otro,en una sociedad en la que los humanos carecen de emociones. Esta película es por Kristen Stewart y Nicholas Hoult.

'Fruitvale Station' 1 de febrero

Esta película está basada en hechos reales y es una mirada a las últimas horas de Oscar Grant, un hombre que fue asesinado el 1 de enero de 2009 por la policía de San Francisco. En esta cinta se retrata la energía que Oscar tenía por la vida y es un homenaje ante la trágica partida de un alma única.

'Imperial Dreams' 3 de febrero

En esta película original de Netflix se centra en la historia de un joven padre que regresa a casa después de cumplir sus sentencia en prisión. , El protagonista está ansioso por hacerse cargo de su hijo y convertirse en escritor, pero el crimen, la pobreza y un defectuoso sistema amenazan sus planes.

'Historias Cruzadas' 1 de febrero

En la década de los sesenta en Jackson, Misisipi, la aspirante a escritora Eugenia Phelan (Emma Stone) cruza la línea de los tabúes raciales tras conversar con Aibileen Clark (Viola Davis) sobre su vida como sirvienta. Su amistad trastorna la frágil dinámica entre los ricos y los pobres.

'Riddick' 14 de febrero

En la secuela de La Batalla de Riddick, Vin Diesel regresa como el severo antihéroe, quien se encuentra a sí mismo abandonado en un planeta solitario. Con la esperanza de que un faro de emergencia lo salve, Riddick atrae a mortales extraterrestres y mercenarios.

'The Theory of Everything' 14 de febrero

El amor sobrepasa cualquier barrera, incluso las físicas, esa es la premisa de esta enternecedor drama romántico. Con su cuerpo progresivamente deteriorado por la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), el mundialmente reconocido físico Stephen Hawking (Eddie Redmayne) debe confiar en su esposa Jane (Felicity Jones) para continuar con su vida laboral, ahora que él debe enfrentar varios retos.

'Cuando te Encuentre' 20 de febrero

El veterano de la Marina, Logan (Zac Efron), le da todo el crédito a su amuleto de suerte —la foto de una mujer desconocida— de salvarlo en Irak. De vuelta en Estados Unidos, decide ir en busca de la mujer detrás de la sonrisa que dirigió su destino.

'Feel at Home In This World Anymore': 24 de febrero

Esta película original de Netflix se enfoca en una mujer deprimida, Ruth, cuya vida cambia dramáticamente cuando adquiere una nueva visión de la vida cuando con la ayuda de su vecino intenta encontrar a los ladrones que le robaron. Sin embargo, pronto se darán cuenta de que están peligrosamente fuera de su elemento.

Documentales y Especiales:

'The Hurt Business' 1 de febrero

De los productores de Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11 y Generation Iron, este documental presenta detalles sobre la vida de varias estrellas de las artes marciales,incluyendo a Ronda Rousey y Jon Jones, quienes compiten en uno de los deportes con más crecimiento en el mundo. La producción es narrada por el actor Kevin Costner. Temas sobre lesiones -tanto mentales como físicas- son exploradas y la pregunta que se plantea es: ¿vale la pena sacrificar la mente y el cuerpo por el deporte?

'Cobain Montage of Heck'El 1 de febrero

Esta producción aporta una perspectiva reveladora sobre su difícil comienzo del líder la banda de grunge Nirvana. El documental explica el meteórico ascenso así como el trágico final de Kurt Cobain.

'Abstract: The Art of Design' 10 de febrero

Del productor ejecutivo Morgan Neville, esta serie documental original de Netflix estrena su primera temporada con una invitación a ir más allá de los planos y los computadores, para adentrarse en el arte y la ciencia del diseño, mostrando a grandes diseñadores de distintas disciplinas que con su trabajo le han dado forma al mundo. Entra en la mente de los másgrandes diseñadores del mundo.

'Trevor Noah Afraid of the Dark:' 21 de febrero

Trevor Noah, anfitrión de The Daily Show, analiza la relación entre semáforos y neoyorquinos, los peligros del nacionalismo y las razones por las que el agente 007 no puede ser negro. Este especial de comedia original de Netflix se estrena el 21 de febrero.

Lo que se va

Las siguientes películas y series abandonaran la cartelera de Netflix debido al vencimiento de derechos de reproducción que tiene el servicio de streaming con las productoras. Existe la posibilidad de que regresen en el futuro.

Aún así, le recomendamos ver por primera vez o repetir una de estas producciones.

'There will be Blood'

Estas películas dirigidas por el laureado director Paul Thomas Anderson. There Will be Blood narra un drama se ubica en el estado de California durante la búsqueda de petróleo. Esta película fue dirigida por Paul Thomas Anderson (The Master, Punch Drunk Love) y protagonizada por Daniel Day Lewis (Pandillas de Nueva York).

Esta película fue aclamada por la crítica y estuvo nominada a ocho premios Óscar, de los cuales se llevó dos por mejor actor principal y mejor cinematografía. La cinta, basada en la novela de Upton Sinclair Oil! (Petróleo), se centra en la contracara del sueño americano, de la codicia, la superstición y la violencia.

'Punch Drunk Love'

Esta cinta también es dirigida por Paul Thomas Anderson se enfoca en un hombre con varios problemas emocionales quien encuentra el amor de manera inesperada. El protagonista es el único varón de una familia de siete hermanas, quienes en cierta medida son responsables de la personalidad pasivo, agresiva acompañada con problemas de autocontrol. Es una de las pocas películas dramáticas protagonizadas por el comediante Adam Sandler.

'El Patrón del Mal'

La novela colombiana presenta a lo largo de 75 episodios la vida del narco más famoso de todos los tiempos, Pablo Escobar. Andrés Parra, el actor que encarna al famoso narcotraficante lo hace con enorme talento y según medios internacionales emula de buena manera al capo de Medellín. El patrón del mal es la descripción de los hechos que aterraron a Colombia en la década de los noventa.

A continuación la lista de los vencimientos de Netflix a partir del 1 de febrero:

'The King of the Streets'

'Harold and Kumar Escape from Guantanamo Bay'

'I Hate Love'

'Huerfanos'

'Crossbones'

'Seal Tea Six: The Radi on Osame Bin Laden'

'Backcountry'

'ProjectMc²: New Year's Eve Countdown'

'Puffin Rock: New Year's Eve Countdown'

'All Hail King Julien: New Year's Eve Countdown'

'Fuller House: New Year's Eve Countdown'

'Word Party: New Year's Eve Countdown'

'Skylanders Academy: New Year's Eve Countdown'

'Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams'

'Torrente 2: Mission in Marbella'

'The Director'

'Fantastic Four'

'A Big Love Story'

'Barney: Let's Go on Vacation'

'Equilibrium'

'Torrente: The Dumb Arm of the Law'

'Rodencia y el diente de la princesa'

'F4: Vortex'

'Finding Neverland'

'S.W.A.T.: Fire Fight'

'Supermensch: The Legend of Shep Gordon'

'Preacher's Kid'

'The Kill Hole'

'Miss XV'

'There Will Be Blood'

'Adventureland'

'Bob the Builder: Bob Saves the Day!'

'Bob the Builder: Bob Saves the Day!'

'Dead End'

'Miss March'

'Punch-Drunk Love'

'Pablo Escobar, el patron del mal'

'Finding Home

'El Cartel 2'

'Las muñecas de la mafia'

'La seleccion'

'Can We Get Married?'

'Avatar: The Last Airbender'

'Bob Esponja'

Familia del Barrio'

Drake and Josh'

'The Legend of Korra'











