Estrenos y salidas de Netflix para marzo: se va 'Kill Bill', llega 'The Iron Fist'

Netflix tendrá un par de sorpresas en marzo. Veremos Iron Fist, la segunda temporada de Love y la serie Samurai Gourmet.

Sin embargo, con los nuevos lanzamientos también se irán ciertas producciones, entre las más destacadas están:Kill Bill, una de las películas más emblemáticas del director Quentin Tarantino, así como el extraordinario documental La Marcha de los Pingüinos que relata la vida de estas fascinantes criaturas en la Antártida.

A continuación la lista de estrenos y salidas de Netflix para marzo de 2017:

Lo nuevo...

Series

3 de marzo

Greenleaf

Este drama se centra en el día a día de la familia Greenleaf, quienes dirigen una masiva iglesia en la ciudad de Memphis. A pesar de promulgar la fe los Greenleaf tienen una vida llena de codicia, adulterio y otros pecados. Esta serie fue producida por Oprah Winfrey y la primera temporada cuenta con 13 episodios.

10 de marzo

Love

En la segunda temporada de esta serie original de Netflix, Mickey y Gus deben enfrentar el compromiso y todo lo que este trae consigo, mientras tratan de poner orden en sus caóticas vidas. Esta serie realiza una reconstrucción de las típicas comedias románticas con dos protagonistas adorables.

14 de marzo

The 100

Esta serie de ciencia ficción es una distopía que enfrenta a los habitantes de la tierra y los colonos espaciales. La tercera temporada se desarrolla después de la guerra. Los sobrevivientes anhelan reencontrar el equilibrio, pero los traumas, la política y nuevas amenazas los llevan hasta el límite.

La tercera temporada de The 100 llega a Netflix. La trama principal de esta producción es la búsqueda de un nuevo hogar por parte de la humanidad después de que la tierra fuera devastada en una guerra nuclear y solo unos cientos pudieron sobrevivir a la tragedia.

17 de marzo

Marvel's Iron Fist

Después de años de estar desaparecido, el multimillonario Danny Rand (Finn Jones) regresa a Nueva York para tratar de reconectar con su pasado y el legado familiar. Valiéndose de su dominio del kung-fu y de su habilidad para invocar el impresionante poder de Iron Fist, se enfrenta al crimen que corrompe a la ciudad.

Samurai Gourmet

Takeshi Kasumi ha dedicado su vida entera al trabajo. Ahora que se ha jubilado, le sobra el tiempo libre. Una tarde, durante una caminata, Kasumi descubre la dicha de la libertad de comer y beber lo que él quiera, cuando quiera. Esto despierta a un ser interior, un samurai errante que vive la vida libremente en la época de la guerra civil en Japón. Así, comienza su búsqueda de las mejores delicias que le permitan satisfacer el estómago y el alma del samurai.

24 de marzo

Grace and Frankie

Durante la tercera temporada, Grace y Frankie tratarán de hacer despegar su negocio, continuarán lidiando con sus problemas familiares y con los altos y bajos en su amistad. Esta comedia original de Netflix se centra en el vínculo de dos mujeres en sus 70, cuyos esposos las abandonaron tras confesarles su homosexualidad.

13 Reasons Why

Esta nueva serie original de Netflix, que estrena su primera temporada el 31 de marzo, está basada en el best seller escrito por Jay Asher. La historia sigue a Clay Jensen (Dylan Minnette), un adolescente que una tarde, al regresar desde la escuela a su casa, se encuentra con una misteriosa caja que lleva su nombre. En ella descubre casetes de audio grabados por su compañera de escuela y amor platónico, Hannah Baker, quien dos semanas antes se había suicidado. En estas cintas, Hannah explica las trece razones por las que decidió terminar con su vida.

28 de marzo

Ingobernable

La nueva serie creada por Netflix México tendrá como protagonistas a Kate del Castillo y Erik Hayser. Esta producción seguirá la vivencias de la primera dama azteca, Emilia Urquiza.

Del Castillo interpreta el papel de la esposa del presidente de México, una mujer con carácter fuerte, bien plantada y con ideas propias que pronto comprometieron los cimientos de Palacio Nacional. El programa contará con un total de 15 episodios en su primera temporada.

Películas

1 de marzo

El Sueño de Walt

Walt Disney (Tom Hanks) está decidido a obtener los derechos del clásico infantil Mary Poppins y para ello se pone en contacto a la autora del libro, P.L. Travers (Emma Thompson). Luego descubrirá que ella es un hueso duro de roer.

10 de marzo

Burning Sands

Esta película original de Netflix se centra en Zurich, un prometedor estudiante que descubre con sus propios ojos algunas dolorosas verdades cuando la violencia en su fraternidad desencadena una infernal y desastrosa noche. Deidra & Laney Rob a Train: Cuando su mamá es enviada a la cárcel, dos hermanas en plena adolescencia deben hacerse cargo de sus vidas y, para ello, comienzan a robar trenes. Esta película original de Netflix se estrena el 17 de marzo.

24 de marzo

The Most Hated Woman in America

Esta película original de Netflix cuenta la verdadera historia de la iconoclasta, oportunista, Madalyn Murray O'Hair, promotora del ateísmo en Estados Unidos. Esta producción aborda desde el controversial ascenso hasta su prematura muerte en manos de un miembro de la asociación laica.

31 de marzo

The Discovery

Un año después de que un científico comprueba la existencia de la vida después de la muerte, su hijo se enamora de una mujer perseguida por su trágico pasado. Esta película original de Netflix protagonizada por Jason Segel, Rooney Mara, Jesse Plemons y Robert Redford es una de las apuestas más grandes para el tercer mes del año.

Documentales y Especiales

1 de marzo

The Rolling Stones Crossfire Hurricane

Este documental mezcla videos de archivo con entrevistas recientes para contar la historia de los Rolling Stones, desde que fueron la obsesión de muchas adolescentes hasta convertirse en leyendas del rock 'n' roll.

7 de marzo

Amy Schumer: The Leather Special

Amy Schumer es una de las comediantes más populares del momento y, durante una provocativa noche, en el Teatro Bellco en Denver, habla sobre citas, sexo y el precio de la fama en un nuevo especial de comedia original de Netflix que se estrena el 7 de marzo.

31 de marzo

Five Came Back

En la primera temporada de esta serie documental original de Netflix, basada en el libro de Mark Harris, se narra cómo cinco grandes directores de cine contribuyeron a la propaganda de la Segunda Guerra Mundial.

Lo que se va...

Las siguientes películas y series abandonarán la cartelera de Netflix debido al vencimiento de derechos de reproducción que tiene el servicio de streaming con las productoras. Existe la posibilidad de que regresen en el futuro.

Aún así, le recomendamos ver por primera vez o repetir una de estas producciones.

Kill Bill. Vol.1

Una de las joyas en la carrera de Quentin Tarantino esta película protagonizada por Uma Thurman realiza una revisión del cine de Western con películas orientales realizadas en Hong Kong en la década de los sesenta . La película describe la búsqueda de venganza de una mujer que fue tiroteada en su propia boda. La novia se enfrentará a un líder de una mafia que opera en Estados Unidos y en Japón.

Con Kill Bill, Tarantino construyó su propia universo, un mundo de violencia basado en relaciones de poder construido a partir de personajes profundos y encantadores.

March of the Penguins

Este documental realizado por Luc Jacquet ganó el Oscar describe el viaje anual de los pingüinos en Antártica. El filme explora el viaje que hacen los pingüinos en otoño para aparearse, tras ejecutar un ritual de cortejo. Estas aves eligen a una pareja con la que tendrán una relación monógama toda la vida. Este documental se ganó el Óscar en su rubro durante la premiación de 2006.

A continuación la lista de vencimientos:

-The Pool Boys

-My Mother's Future Husband

-Curse of Chucky

-A Little Chaos

-La Justicia Tiene 12 Años

-Kill Bill: Vol. 1

-360

-Scary Movie 3

-Toy Story 3

-Los 6 Mandamientos De La Risa

-Seven Years in Tibet

-Easy A

-Teen Beack Movie

-Beauty Shop

-Big Words

-Chile Picante

-Kickin' It

-El Payo

-Emanuelo

-The Fantastic World of Juan Orol

-Flyboys

-El Sexologo

-Lay the Favorite

-The Gate

-Huevos Rancheros

-Jeepers Creepers

-Julius Caesar

-Los Jovenes Amantes

-Kickboxer

-Never Been Kissed

-Not Without My Daughter

-Shall We Dance?

-There's Something About Mary

-Cesar's Last Fast

-The Hole

-March of the Penguins











