Estrenos y salidas de Netflix para abril: Vuelve Saul Goodman y se marcha 'Macbeth'

Abril marcará el regreso de uno de los personajes más carismáticos de la cartelera de Netflix: el abogado Saul Goodman (Better Call Saul) vuelve con una tercera temporada cargada de enredos y emociones. También llegará la sexta temporada de The Walking Dead, ideal para los que no siguen religiosamente el drama de los zombis que ya va por su sétima temporada.

Pero con los estrenos también se irán producciones icónicas como Macbeth, que apenas estuvo unos meses disponible. Kill Bill Volumen dos, True Grit y Sin City también dejarán la plataforma.

A continuación la lista de estrenos.

Lo nuevo en series

1 de abril

'Aquarius'

Luego de la desaparición de la hija de un importante abogado, el detective Sam Hodiak (David Duchovny) y su compañero se unen en la búsqueda de la adolescente. Las pistas pronto lo guían hasta un extravagante culto hippie, cuyo líder, Charles Manson (Gethin Anthony), terminará dominando la vida y carrera de Sam.

7 de abril

'The Get Down'

La segunda temporada de esta trepidante serie llegará el próximo mes. La trama girará en torno a Zeke, quien intentará superar las contradicciones de su vida y futuro. Por su parte, Mylene luchará por encontrar su identidad artística, y Shao continuará por un peligroso camino.

11 de abril

'The Walking Dead'

Luego de la impactante muerte de Pete en manos de Rick (Andrew Lincoln), los sobrevivientes comienzan a cuestionarse el futuro, al mismo tiempo que idean nuevas formas para mantenerse con vida. Ideal para quienes no siguen religiosamente la trama de los zombis.

'Better Call Saul'

Mientras distintas conspiraciones y venganzas amenazan con derrumbar su nueva oficina legal, Jimmy (Bob Odenkirk) se da cuenta de que Chuck (Michael McKean) podría estar intentando llevarlo al fracaso, tanto profesional como personal. La tercera temporada de esta serie es una precuela de la exitosa saga de Breaking Bad.

14 de abril

'Chelsea'

La segunda temporada del talk show de Chelsea Handler tendrá fascinantes personalidades, temas de la actualidad y destinos globales. La comediante regresa con un nuevo formato para un mundo diferente, pero con su mismo estilo inimitable.

21 de abril

'Girlboss'

Sophia (Britt Robertson), una chica rebelde y sin dinero, supo crear su propio imperio de moda y aprender a cómo ser la jefa. Esta comedia original de Netflix está inspirada en el best seller autobiográfico de Sophia Amoruso.

'Bill Nye Saves the World'

Bill Nye, ganador a varios premios Emmy, invita a expertos y famosos a su laboratorio en un talk show donde explora asuntos científicos que afectan nuestras vidas.

27 y 28 de abril

'Las Chicas del Cable'

Durante la década de 1920, en Madrid, cuatro mujeres que trabajan en la Compañía Telefónica Nacional de España se revolucionan, al mismo tiempo que lidian con el romance, la envidia y el lugar de trabajo.

'Dear White People'

Esta serie satiriza las relaciones "pos raciales" en Estados Unidos al relatar la vida de un grupo de estudiantes afroamericanos en una universidad de élite predominantemente blanca.

Lo nuevo en películas

7 abril

'Todo o Nada'

Luego de perder $50 mil que no eran suyos, Eddie quiere superar su adicción al juego y volver a empezar su vida, pero una inoportuna sorpresa lo arrastra a los viejos hábitos.

Su diligente atención a las carreras de sus excéntricos clientes se pone a prueba cuando se enamora de una talentosa cantante interpretada por Jennifer Hudson.

'El Faro de las Orcas'

Una madre viaja hasta la Patagonia junto a su hijo autista con la esperanza de que un guardaparque y un grupo de orcas salvajes puedan ayudarlo a encontrar una conexión emocional.

14 abril

'Sandy Wexler'

Adam Sandler protagoniza esta película original de Netflix, en la que interpreta a un manager de talentos, sin suerte pero muy decidido, en Los Ángeles.

'El Elegido'

Un hombre llamado Jacques Mornard llega a México en 1940, pretendiendo ser belga y huyendo de la guerra en Europa, para acompañar a su novia, una de las secretarías refugiadas por León Trotsky. Pero lo que nadie sabe es que este convencional y alegre hombre es, en realidad, un agente de la GPU (Servicio Secreto Soviético) y ha sido enviado para asesinar a político revolucionario.

'118 Días'

En su debut como director, el animador de televisión Jon Stewart, cuenta los 118 días de detención e interrogatorios a los que estuvo sometido el periodista Maziar Bahari, quien viajó a Irán a cubrir las elecciones presidenciales de 2009 y terminó siendo acusado de espionaje.

'Rock of Ages'

En la década de los ochenta, el famoso Sunset Strip de Los Ángeles tiene una vibra y ritmo que atrae a una mesera llamada Sherrie (Julianne Hough) y al ayudante de mesero Drew (Diego Boneta). Ellos se enamoran y juntos persiguen la fama, mientras trabajan en el Bourbon Room, un club nocturno que alberga a parte de la realeza del rock, como el cantante Stacee Jaxx (Tom Cruise).

17 de abril

'Ex_Machina'

Cuando un joven programador llega al exclusivo retiro privado en las montañas de su jefe se da cuenta de que será la pieza clave en un nuevo experimento de inteligencia artificial. El objeto de investigación es Ava, una impresionante robot cuya inteligencia emocional prueba ser más sofisticada -y más engañosa- de lo que los dos hombres podrían haber imaginado.

21 de abril

'Castillo de Arena'

Esta película original de Netflix cuenta la peligrosa misión a la que es enviado un reacio pelotón de soldados. Los militantes son enviados a Iraq en el 2003, una zona hostil en la que deben reparar el sistema de abastecimiento de agua.

'Tramps'

Esta película original de Netflix es protagonizada por Danny, un joven mensajero quien se mete en problemas por recoger un maletín equivocado. Ahora debe lanzarse en una alocada travesía, junto a su hermosa conductora, para enmendar el error.

23 de abril

'Fast & Furious 7'

El equipo de Dominic Toretto (Vin Diesel), compuesto por audaces corredores de carreras ilegales, regresa a Estados Unidos con la esperanza de llevar una vida normal. Sin embargo, esto no es posible, pues un amargado Ian Shaw (Jason Statham) está determinado a vengar la muerte de su hermano, y anda tras los pasos de Dominic.

28 de abril

'Small Crimes'

Esta película original de Netflix cuenta la historia de un ex policía -interpretado por Nikolaj Coster-Waldau-, quien luego de pasar seis años en prisión contacta a su familia e intenta reconstruir su vida. Sin embargo, alejarse de su oscuro pasado no será tan fácil.

'Rodney King'

Este largometraje original de Netflix es protagonizado por Roger Guenveur Smith, quien recuerda la golpiza que la policía le dio a Rodney King y los fatales disturbios en Los Ángeles al inicio de la década de los noventa.

Lo nuevo en documentales y especiales

4 de abril

'Louis C.K. 2017'

Este especial de comedia original de Netflix trae de vuelta a Louis C.K., quien reflexiona sobre la forma en que se cuentan los años, el concepto de amor eterno, el suministro de medicamentos para perros y mucho más.

21 de abril

'Tales by Light'

La segunda temporada de esta serie documental original de Netflix sigue los viajes fotográficos de personas que se han dedicado a capturar las maravillas naturales del mundo en su forma más pura.

Desde tener una vista privilegiada de poderosos depredadores en su hábitat natural hasta la crónica de la diferencia entre los variados lentes con los que han podido ver la muerte, cuatro intrépidos fotógrafos se embarcan para explorar y capturar la naturaleza y la vida tal como ellos la ven.

'Hot Girls Wanted Turned On'

Historias personales revelan cómo el cruce entre el sexo, la tecnología y las relaciones íntimas están cambiando nuestras percepciones.

28 de abril

'Quién es JonBenet'

Este documental explora el legado de la pequeña reina de belleza y su impactante asesinato, a través de una combinación de reflexiones presentadas por miembros de la comunidad.

LEA: ¿Quién mató a JonBenet, la pequeña reina de belleza?

Lo que se va

Las siguientes películas y series abandonarán la cartelera de Netflix debido al vencimiento de derechos de reproducción que tiene el servicio de streaming con las productoras. Existe la posibilidad de que regresen en el futuro.

Aún así, le recomendamos ver por primera vez o repetir una de estas producciones emblemáticas.

'Macbeth'

La adaptación de la novela trágica de William Shakespere, una de las mejores producciones del 2015, cuenta con actuaciones a la altura de Michael Fassbender y Marion Cotillard. Esta película dirigida por Justin Kurzel trae de vuelta la historia de la monarquía escocesa con imágenes viscerales de una batalla e impactantes tomas desde la torre de un castillo.

Adaptar la obra del rey medieval al cine ha sido una labor esquiva para muchos cineastas; sin embargo, Kurzel logra la faena con creces. Si no están familiarizados con las tragedias clásicas del escritor inglés, esta es una entretenida oportunidad de abordarlas.

'True Grit'

Esta es de las joyas de los hermanos Coen (Fargo y Sin lugar para los débiles). Los Coen hicieron un milagro al colocar a uno de los tipos rudos pero olvidados de Hollywood en ese momento, Jeff Bridges. El veterano actor junto a Matt Damon y la joven Hailee Steinfeld protagoniza un western que le rinde tributo a la cinta de 1969 del mismo nombre protagonizada por John Wayne.

La historia gira en torno a Mattie Ross una testaturada y energética joven, quien contrata a un cabizbajo y alcohólico alguacil, Cogburn, para darle caza al forajido que asesinó a su padre. A lo largo de la aventura el valor de cada personaje es puesto a prueba en diferentes circunstancias.

El largometraje recibió 10 nominaciones a premios de la academia, incluida mejor película; sin embargo no consiguió ninguna estatuilla.

'Sin City'

Esta es una de las adaptaciones de las cómics de Sin City dibujados por el maestro Frank Miller, quien también ilustró la novela gráfica de Batman: El regreso del caballero oscuro. La película es dirigida por Robert Rodríguez, Quentin Tarintino y el mismo Miller. Esta cinta cuenta con un cartel enorme que incluye, entre otros, a Bruce Willis, Clive Owen, Jessica Alba, Brittany Murphy, Benicio del Toro.

A esta producción le sobra estilo al adaptar las brutales novelas gráficas de Miller en la pantalla grande. Sin City se divide en los cuatro capítulos; uno tiene a Bruce Willis como un policía en busca de un peligroso pedófilo, otra es protagonizada por el gigante Mickey Rourke en la caza de un asesino y una más de Clive Owen, quien investiga el delicado balance de poder que existe entre las bandas de la mafia que rigen la ciudad.

Si usted disfruta de las películas basdas en superhéroes o de las cintas de Rodríguez como Érase una Vez en México está obligado a ver esta película.

Lista de salidas

'Secret in Their Eyes'

'Macbeth'

'El Barco'

'Colombiana'

'Atlas Shrugged: Part II'

'Highways'

'Avengers Confidential: Black Widow and Punisher'

'A Fighting Man'

'Afflicted'

'Kill Bill: Vol. 2'

'The Fast and the Furious: Tokyo Drift'

'Paranormal Activity 4: Unrated Edition'

'Los Fabulosos 7'

'A Tiger's Tail'

'Abandoned'

'The Disappearance of Alice Creed'

'A Field Full of Secrets'

'Little Birds'

'Cantinflas'

'Cowboys and Aliens'

'Sin City'

'El Secreto del Medallon de Jade'

'I Will Follow'

'True Grit'

'Hot Rod'

'The Illusionist'

'Imagine That'

'People Like Us'

'Walk the Line'

'Last Night'

'Lord of War'

'The Legend of Bruce Lee'

'My Boss's Daughter'

'Actores S.A.'

'Todas mías'

'Magic Beyond Words: The J.K. Rowling Story'

'The Birth of the Tramp'

'The Decoy Bride'

'Carnage'

'Resurrecting the Champ'

'Cleanskin'

'Dark Corners'

'Waking Ned Devine'

'A Lonely Place to Die'

'Foodfight!'

'In the Loop'

'Nobody Walks'

'Pawn'

'Husk'

'22 Jump Street'

'Thirteen Ghosts'

'The Fifth Element'

'The Bear'

'Crazy Heart'

'ESPN: J.C. Chavez'

'Driving Miss Daisy'

'Jo Frost: Extreme Parental Guidance'

'El informe Toledo'

'Iron Man: Rise of Technovore'

'Special ID'

'La mafia uccide solo d'estate'

'Little Miss Sunshine'

'Rookie of the Year'

'Rising Sun'

'Ultraseven X'

'Twice Born'

'Alan Partridge'

'Drama/Mex'

'Matchmaker Santa'

'Perfume: The Story of a Murderer'

'Nfinity Champions League Cheerleading Event'

'Fate/Zero'

'Medialuna y las noches mágicas'

'El asombroso mundo de Zamba'

'H2O: Just Add Water'

'Dance Academy'

'Fishtronaut'











