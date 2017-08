Estrenos y salidas de Netflix de setiembre: vuelve la caballería pesada del 'streaming'

Setiembre trae la carga pesada del servicio de streaming, pues Netflix subirá a su plataforma nuevas temporadas de series ya consolidadas, como Bojack Horseman, El Club de Cuervos y Narcos.

Además, entre las películas más destacadas que se sumarán temporalmente al catálogo, se encuentran Dear White People, una comedia que aborda las diferencias raciales en Estados Unidos, y Terminator: Genesys, cinta protagonizada por Arnold Schwarzenegger que continúa con la interminable guerra entre los humanos y los androides.

Eso sí, la llegada de la nueva temporada de estrenos anuncia otra cosa: la salida de Netflix de series y películas por vencimiento de sus derechos de streaming. A partir de setiembre, Netflix ya no tendrá disponibles estas joyas de la pantalla grande (entre otras): Doctor Strangelove, The Hurt Locker,The Night of The Living Dead y Taxi Driver. Aproveche ver estas cintas y otras más, también populares, como Superbad y Leon: The Professional.

A continuación los estrenos del mes setiembre:

Series:

1.° de setiembre

Narcos: temporada 3

Tras la sangrienta cacería que terminó con la vida de Pablo Escobar, las reglas son otras. La DEA ahora pone la mira en los sucesores: el cártel de Cali. La tercera temporada mostrará una reinvención mayor para la serie, pues solo ve el desafío de tener que seguir por primera vez adelante sin la magnética figura del Escobar de Wagner Moura.

También perdió a su voz protagonista. El actor Boyd Holbrook, quien interpretaba al agente norteamericano Steve Murphy, protagonista y narrador de la serie, dejó la historia por decisión personal. Por eso, el regreso de Narcos eleva al chileno Pedro Pascal (el agente Rocha) al estatus de protagonista.

Grey's Anatomy: Temporada 13

En la nueva temporada de este drama médico, Meredith (Ellen Pompeo) le oculta a Maggie un romance, Owen (Kevin McKidd) recibe noticias impactantes y un estallido pone en riesgo al hospital. Grey's Anatomy es uno de los dramas más exitosos en la historia de la televisión que se estrenó en el 2005 y fue creada por r Ellen Pompeo y es una de las series con mayor audiencia, además cuenta con 38 nominaciones al Emmy.

Jane The Virgin: Temporada 2

En esta nueva temporada, Jane (Gina Rodríguez) tiene los nervios de punta tras el secuestro de Mateo, lucha por ser exitosa en sus estudios y duda sobre su vida amorosa. Esta serie es una adaptación norteamericana de la novela venezolana, Juana la virgen.

La historia gira alrededor de una joven que juró mantener su virginidad hasta el matrimonio; sin embargo por error es inseminada artificialmente durante un chequeo. Jane the Virgin ha recibido aclamación de los críticos desde su estreno. En los Premios Globo de Oro de 2014.

Gotham: Temporada 3°:

El oficial Gordon (Ben McKenzie) enfrenta serias dificultades luego de que los mutantes de Hugo Strange (BD Wong) escaparon de su laboratorio hacia las calles de ciudad góticay desataron una ola de crímenes. Esta serie explora los inicios de la ciudad que dio vida a Batman, al Guason, al Pinguino, Gatúbela y Hiedra venenosa.

Once Upon a Time: Temporada 6

Los héroes se enfrentan a nuevas y antiguas amenazas mientras luchan para proteger Storybrooke. Asimismo, Emma (Jennifer Morrison) se entera de lo que le depara el futuro. Esta serie se desarrolla en un universo ficticio en el que conviven los personajes de los cuentos de hadas. Las primeras temporadas fueron bien recibidos, debido a la excelente escritura de los guionistas de Adam Horowitz y Edward Kitsis (creadores de la serie Lost).

8 de setiembre

BoJack Horseman: Temporada 4°

Mientras BoJack convive con el autodesprecio y la pérdida, Todd ayuda al Sr. Peanutbutter con su campaña política y Diane entra a trabajar en un blog con mucha onda. BoJack Horseman, serie animada creada por Raphael Bob-Waksberg narra los esfuerzos de un caballo melancólico por regresar a la fama en el convulso universo de Hollywood.

15 de setiembre

American Vandal: Temporada 1

Cuando 27 autos son vandalizados en el estacionamiento de su escuela, el tonto de Dylan Maxwell es obviamente el sospecho. Sin embargo, esto está lejos de ser un caso que se abra y cierre. Esta serie se desarrolla como un estilo de falso documental que busca al responsable del crimen.

How to Get Away with Murder: Temporada 3

Los cinco inician su segundo año mientras el caso de Wallace Mahoney sigue siendo un misterio. Más adelante, Annalise (Viola Davis) hace un sorprendente descubrimiento en su propia casa.

25 de setiembre

Fuller House: nuevos episodios

Esta serie retoma a una de las series más destacadas de la década de los 90's. Fuller House, el spin-off del éxito noventero Tres por tres, debutó en la plataforma de Netflix el pasado 26 de febrero del 2016.

El primer episodio incluyó la participación de casi todos los protagonistas originales de la historia (solo faltaron las gemelas Ashley y Mary Kate Olsen), aunque los roles estelares ahora recaen en Candace Cameron Bure, Andrea Barber y Jodie Sweetin.

Esta temporada contará entre sus filas con la mayoría del reparto original, también utiliza la famosa casa de los Tanner en los estudios de Warner.

Star Trek: Discovery: Temporada 1

La icónica franquicia regresa con una renovada serie, nuevos personajes y una nueva nave. Su misión: explorar nuevos mundos y traer esperanza a una nueva generación. Serie original de Netflix. Un episodio nuevo cada semana.

Star Trek: Discovery seguirá los viajes de Starfleet en su misión de descubrir nuevos mundos y formas de vida, y a uno de los oficiales de la organización que aprenderá que para entender perfectamente a los alien primero debe entenderse a sí mismo.

La serie incluirá una nueva nave, nuevos personajes y misiones, al tiempo que conserva la misma ideología y esperanza por el futuro que inspiró a una generación de soñadores y hacedores.

DC's Legends of Tomorrow: Temporada 2

Vixen y otros reclutas se unen a la legendaria banda de superhéroes en su misión de viajar por el flujo de tiempo y evitar los peligros que podrían destruir el planeta.

29 de setiembre

Club de Cuervos: Temporada 3

Isabel y Chava enfrentan nuevos obstáculos mientras aprenden a trabajar juntos como copresidentes de Los Cuervos de Nuevo Toledo.Esta divertida serie gira alrededor de un club de fútbol mexicano que lucha por ascender a Primera División.

Big Mouth: Temporada 1

Esta comedia surrealista animada, que retrata la verdadera vida de los mejores amigos Nick Kroll y Andrew Goldberg, explora las aventuras adolescentes durante la pubertad.

Películas:

1.° de setiembre

Big Eyes

Película biográfica sobre Margaret Keane (Amy Adams), la artista pop estadounidense estafada por su marido, Walter Keane (Christoph Waltz), y famosa por el tema recurrente de sus pinturas: niños con grandes ojos.

Dear White People

En esta inteligente sátira, una broma racista ideada por universitarios blancos hace que cuatro estudiantes negros reflexionen sobre su identidad.

Más notas perfectas

Las Barden Bellas esperan ser las primeras estadounidenses en ganar un concurso a capella mundial. Por eso emprenden una guerra nota a nota contra sus rivales europeos.

Pompeya

En los días previos a la erupción del Vesubio, un esclavo enviado a Nápoles(Kit Harrington) insiste en volver a casa a salvar a la mujer que ama.

The Divergent Series: Insurgent:

Mientras está en curso la guerra entre las facciones, Jeanine (Kate Winslet) busca incesantemente a Tris (Shailene Woodley), cuyos poderes podrían abrir una reliquia misteriosa.

8 de setiembre

El secreto de Adaline:

Cuando se enamora una hermosa mujer (Blake Lively) de veintinueve años, quien vivió más de un siglo y no envejeció, el secreto de su pasado sale a la luz.

15 de setiembre

First They Killed My Father:

Separada de su familia en 1975, una niña de cinco años cuenta desde su perspectiva el terrorífico reinado de Khmer Rouge, grupo político que realizó un genocidio durante 1975 y 1979. Película original de Netflix, dirigida por Angelina Jolie.

22 de setiembre

6 días:

Cuando un grupo armado toma la embajada iraní en 1980, se inicia un enfrentamiento de seis días en el que los soldados ingleses se preparan para una ofensiva peligrosa.

30 de setiembre

Terminator Génesis:

30 años después del día del juicio, John Connor envía a un amigo de vuelta para salvar a su madre y parar la conflagración, sin saber que las cosas han cambiado. Estreno en Netflix el 30 de septiembre.

Documentales y especiales:

5 de setiembre

Marc Maron:Too Real

Marc Maron, veterano de la comedia y estrella de GLOW, desata una tormenta de ideas sobre la meditación, la mortalidad, los documentales y el extraño mundo moderno.

Whitney: Can I Be Me:

Conoce la vida de la recordada estrella de pop Whitney Houston, desde sus inicios en la música, hasta su lucha contra las adicciones y su trágica muerte. desde sus inicios hasta la llegada de su exitoso álbum Wasting Light en 2011.

15 de setiembre

Strong Island:

Este impactante documental de Yance Ford examina el asesinato de su hermano por motivos raciales, la absolución del homicida y la reacción de la familia. Documental original de Netflix.

George Harrison: Living in the Material World:

El director Martin Scorsese hace un majestuoso retrato del ex-Beatle George Harrison, mezclando entrevistas con material inédito.

19 de setiembre

Jerry Before Seinfeld:

Jerry Seinfeld vuelve al club de comedia neoyorquino que catapultó su carrera para hacer un stand up enfocado en él mismo. Especial de stand up original de Netflix.

Salidas

Las siguientes películas y series abandonarán la cartelera de Netflix debido al vencimiento de derechos de reproducción que tiene el servicio de streaming con las productoras. Existe la posibilidad de que regresen en el futuro.

Aún así, le recomendamos ver por primera vez o repetir una de estas producciones emblemáticas como Taxi Driver, Super Bad, Doctor Strangelove y Gandhi.

Dr. Strangelove

Esta es una de las primeras películas del director Stanley Kubrick, quien contó con la actuación del comediante de la época Peter Sellers, quien interpreta a tres personajes distintos en esta cinta en blanco y negro que se estrenó en 1964. La trama gira alrededor de las tensiones que existían entre Rusia y Estados Unidos durante la Guerra Fría.

Esta cinta estuvo nominado al Oscar como mejor película, mejor director, actor y guión adaptado. Dr. Strangelove está basada en la novela Red Alert.

Taxi Driver

Uno de los papeles más emblemáticos en la longeva carrera de Robert De Niro, quien interpreta Travis a un ex militante de la guerra vietnam que se gana la vida como un taxista solitario y con insomnio crónico. Travis se enamora de una voluntaria de la campaña de un senador y entabla una amistad con una prostituta de 13 (Jodie Foster). Posteriormente se lanza en una búsqueda de justicia callejera en contra de los proxenetas de la ciudad.

Esta cinta estuvo nominada a cuatro premios de la academia en 1976; sin embargo en esa gala la mejor película fue Rocky.

Gandhi

Esta película biográfica se centra en la vida del líder revolucionario de la India, Mahatma Gandhi. Esta cinta estrenada en 1982 y dirigida por Richard Attenborough arrasó con los premios de la academia al ganar nueve de sus 11 nominaciones. Destaca sobre manera la actuación del inglés Ben Kingsley, quien interpreta la vida del pacifista, quien falleció en 1948 a causa de un disparo a quemarropa.

The Hurt Locker

Esta cinta es considerada como una de las mejores exponentes del género drama-bélico del cine moderno. Dirigida por Kathryn Bigelow quien cuenta el día a día de una brigada de un escuadrón desarma bombas en medio del conflicto bélico en Irak.

Esta película fue galardonada por la academia como la mejor en la gala del 2008. Además fue universalmente elogiada por su potente mensaje crítico del conflicto en Medio Oriente.

Superbad

Esta divertidisima comedia es protagonizada por Jonah Hill, Michael Cera y Christopher Mintz-Plasse quienes despegaron de manera meteórica después de interpretar a los personajes dirigidos Greg Mottola.

La cinta gira alrededor de tres estudiantes del colegio (los típicos perdedores) que harán hasta lo imposible para filtrarse a una fiesta de los chicos populares, eso sí, ellos son los encargados de conseguir las bebidas alcohólicas para el resto de sus compañeros-

A continuación la lista de películas que dejarán de estar disponibles a partir del 1° de setiembre:

21

50 First Dates

Seven Pounds

Pineapple Express

Batman (1989, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton y Jack Nicholson)

Bob Esponja: La película

Barnyard

Boys and Girls

Corleone

Pope Joan

Disturbia

Resident Evil: Extinction

Fireproof

Fired Up

From Dusk Till Dawn

Particle Fever

Hancock

Made of Honour

Just Like Heaven

The Hurt Locker

Leon: The Professional

The Ring

Super Bad

The Last Castle

Young Adult

The Guilt Trip

Whitey: United States of America v. James J. Bulger

The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz