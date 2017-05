Estrenos y salidas de Netflix para junio: regresan 'Orange is The New Black' y 'Orphan Black'

Las protagonistas encabezarán los estrenos de Netflix durante junio. Series emblemáticas como Orange is The New Black y Orphan Black vuelven con nuevas temporadas. Además, la plataforma estrenará la cinta nominada al Óscar Jackie, protagonizada por Natalie Portman.

Netflix también apostará por GLOW y Gypsy, sus dos nuevas producciones originales.

Entre las salidas para junio se encuentran Scary Movie y The Grey.

A continuación, el listado de las nuevas producciones:

Lo nuevo en series

2 de junio

Flaked

En la segunda temporada de esta serie original de Netflix, Chip (Will Arnett) sufre dolorosas pérdidas y deberá confrontar los resultados de sus mentiras y engaños, pero descubre el poder liberador de la honestidad. Chip, quien hace la voz de Bojack The Horseman, es un gurú de la autoayuda que debe purgar su adicción a la bebida en reuniones de alcohólicos anónimos. Toda la serie es una drama comedia amarrada de gran manera por Will Arnett y Mark Chappell.

6 de junio

Twin Peaks: The Return

La serie de ciencia ficción y misterios regresa acarreada por la expectativa de una enorme legión de fans. Han pasado 25 años desde el estremecedor asesinato y Dale Cooper (Kyle MacLachlan) regresa al extraño y peligroso pueblo de Twin Peaks. Cada lunes estará disponible en Netflix un nuevo capítulo de la tercera temporada de la producción, dirigida por el maestro David Lynch.

Shadowhunters: The Mortal Instruments

Esta serie de fantasía se desarrolla en Estados Unidos y gira alrededor de una voluptuosa niña que descubre, al cumplir 18 años, que pertenece a una secta conocida como los Cazadores de Sombras. Los miembros de esta asociación son descendientes de los ángeles, y (como era de esperarse) representan el último bastión de la humanidad ante la latente amenaza demoníaca.

Para los que siguen esta serie de acción al estilo Van Helsing, la segunda temporada retomará la guerra entre Clary y los Cazadore de Sombras contra el nuevo ejército de Valentine, con el objetivo de determinar el destino final del Mundo de las Sombras.

Zoo

Esta serie relata las peripecias de un grupo de investigadores que deben dar con la causa de unos extraños ataques animales hacia asentamientos humanos. En la segunda temporada el recio equipo de científicos, liderados por Jackson Oz, recorre el mundo para combatir una mutación cada vez más inestable. Los protagonistas se deberán enfrentar a una oscura conspiración que se interpone en su camino.

Orphan Black

En la quinta y última temporada de esta serie original de Netflix, Sarah y sus hermanas luchan para proteger a Kira de los neolucionistas para desenredar un misterio que se ha prolongado por más de un siglo.

9 de junio

Orange is The New Black

El día más importante del año para muchas y muchos. La cuarta temporada dejó a cientos de fans al borde del asiento con un final dramático ¿Qué pasará con las reas de la prisión de Litchfield?.

Orange is The New Black aborda, mediante las relaciones entre reclusas, la degradación de la vida humana en los sistemas penitenciarios de Estados Unidos.

Esta serie está basada en el libro escrito por Piper Kerman Orange is The New Black, My Year in a Women's Prison; sin embargo en las últimas temporadas, la producción de Netflix se desprendió de la obra de Kerman para ahondar más en sus personajes secundarios.

16 de junio

The Ranch

En la tercera parte de esta serie original de Netflix, Colt (Ashton Kutcher) afronta los desafíos de su vida romántica, mientras Beau (Sam Elliot) y Maggie (Debra Winger) continúan navegando por su complicada relación. Este programa es un sitcom creado por Don Reo y Jim Patterson, quienes trabajaron en la galardonada comedia Two and a Half Men. La serie marca el reencuentro de los actores Ashton Kutcher y Danny Masterson, quienes ya trabajaron juntos en el programa de la década anterior That '70s Show.

El Chapo

Esta emocionante serie dramática original de Netflix debutará con su primera temporada para relatar la historia real del ascenso, captura y escape del reconocido narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán.

23 de junio

GLOW

Peinados ochenteros y llaves de enganche. Es la década de los ochenta en Los Ángeles y una actriz desempleada mantiene vivo su sueño interpretando a una peleadora de lucha . Esta serie original de Netflix es protagonizada por Alison Brie, Betty Gilpin y Marc Maron.

Queen of the South

Después de huir de México para escapar del implacable cartel de drogas que asesinó a su novio, Teresa Mendoza se convierte en una exitosa traficante por cuenta propia. Sin embargo, seguirá buscando venganza por la muerte de su amor.

30 de junio

Gypsy

Esta serie original de Netflix sigue a Jean Holloway (Naomi Watts), una psicóloga que se involucra en relaciones peligrosas e íntimas con personas relacionadas con sus pacientes.

Ray Donovan

Continuando con su batalla contra la mafia armenia, Ray (Liev Schreiber) trata de reconectar con su familia y su fe. Mientras tanto, su trabajo se vuelve más riesgoso que nunca.

Películas:

1 de junio

Selma El Poder de un Sueño

De los productores ganadores del Óscar por 12 Años de Esclavitud y de la aclamada directora Ava DuVernay, llega esta historia real de coraje y esperanza que cambió al mundo para siempre. El nominado al Globo de Oro, David Oyelowo, interpreta al Dr. Martin Luther King Jr., quien reúne a sus seguidores en una histórica marcha desde Selma hasta Montgomery, haciéndole frente a una violenta oposición. Un evento que se convirtió en una victoria y un hito para los movimientos pro derechos civiles. Esta película es protagonizada por los nominados al Óscar Oprah Winfrey y Tom Wilkinson.

El Hombre de las Mil Caras

Traicionado por el gobierno español para el cual trabajó alguna vez, un exagente secreto planea robar millones de dólares malversados por un corrupto funcionario público.

Shimmer Lake: E

Esta comedia negra y thriller criminal original de Netflix, que está contada al revés, sigue la historia de un alguacil (Benjamin Walker) que persigue a tres sospechosos por robar un banco, uno de ellos es su hermano.

Jackie

La ganadora del Óscar por su actuación en Black Swan, Natalie Portman, lidera a un aclamado elenco en este conmovedor drama, en el que interpreta a la primera dama estadounidense Jacqueline Kennedy. Mientras lucha contra el gran dolor y el trauma tras el asesinato del presidente John F. Kennedy, la fe y fortaleza de "Jackie" la conducen a una nueva vida junto a sus hijos.

Esta cinta, que estuvo nominada a mejor película en la edición anterior de los Óscar, rinde homenaje al notable legado que dejó el fallecido mandatario de EE. UU. La película es dirigida por el chileno Pablo Larraín, quien logran un excelente trabajo junto a Portman.

10 de junio

Nieve Negra

Una antigua tragedia y una persistente animosidad estalla cuando un hombre regresa a la Patagonia para convencer a su hermano de vender la aislada propiedad familiar. Esta película protagonizada por Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia estará disponible en Netflix a partir del 10 de junio.

20 de junio

El Espacio Entre Nosotros

Después de años de contacto limitado con la Tierra, un inquisitivo adolescente que vive en Marte hace un viaje interplanetario con el objetivo de descubrir su propio origen. Esta película es protagonizada por Gary Oldman, Asa Butterfield, Carla Gugino y Britt Robertson, entre otros.

28 de junio

Okja

Tilda Swinton,Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Lily Collins y An Seo Hyun, entre otros, protagonizan esta película original de Netflix que narra la historia de una chica que busca impedir que una poderosa empresa se lleve a su mejor amiga, una enorme criatura.

Documentales y Especiales

1 de junio

Listen to Me Marlon

El famoso y fallecido actor Marlon Brando (El Padrino y Apocalypse Now) es retratado a partir de un atesorado archivo personal nunca antes visto. Este documental incluye gran cantidad de grabaciones de audio jamás utilizado, entregando una mirada íntima del enigmático actor, revelando sorprendentes detalles sobre su visión de la vida y de sí mismo.

Gringo: The Dangerous Life of John McAfee

El emprendedor y millonario empresario de software John McAfee toma su dinero y huye a Belice, luego del descalabro económico del año 2008. Estando en este país, adquiere un harem, un equipo de seguridad fuertemente armado y la reputación de asesino, luego de que su vecino/enemigo resultara muerto.

8 de junio

Roger Waters The Wall

Este documental, es una mezcla de las grabaciones de la extravagante gira The Wall Live del exintegrante de Pink Floyd, Roger Waters, y sus viajes por diversos monumentos y memoriales de guerra por Europa.

13 de junio

Oh, Hello On Broadway

En este especial de comedia original de Netflix, los comediantes Nick Kroll y John Mulaney, protagonizan este show como dos inseparables y extraños ancianos neoyorquinos, con curiosos pasados y un gran cariño por el atún.

16 de junio

Counterpunch

Este largometraje documental original de Netflix sigue a tres promisorios boxeadores amateurs mientras buscan el éxito en un deporte que ha experimentado una constante baja de popularidad.

Salidas

Las siguientes películas y series abandonarán la cartelera de Netflix por el vencimiento de derechos de reproducción que tenía el servicio de streaming con las productoras, pero existe la posibilidad de que regresen en un futuro. Esta información fue suministrada por el portal web Fixlandia.

Destaca la primera entrega de la saga Scary Movie que ridiculiza películas icónicas del cine de terror como Scream y Sé lo que hiciste el verano pasado. La película es protagonizada por la comediantes Anna Faris y los talentosos hermanos Shawn y Marlon Wayans.

Además, junio será el último mes para disfurtar de las siguientes series: How I Met Your Mother, Sons of Anarchy, Modern Family, American Horror History, 24, Bones, Glee y Prision Break, que migrarán de la cartelera de Netflix a partir del 1° de julio.

LEA: Ocho grandes series dejarán la cartelera de Netflix en julio

A continuación los títulos que dejarán de estar disponibles a partir del 1° de junio: