Estrenos de Netflix para octubre: un mes cargado de ciencia de ficción y terror

Netflix reforzó su catálogo con un arsenal de series y películas de terror para celebrar Halloween. Entre las novedades destacan las cintas de terror como La niñera o Sinister 2. Por su parte, la segunda temporada de Stranger Things por fin saldrá al aire a fin de mes.

En los documentales destaca Cuando conocí al Chapo, esta producción es narrada por la actriz mexicana Kate del Castillo, quien conoció al Chapo Guzmán en el 2015.

Series

1 octubre

Peaky Blinders: Temporadas 1 a 3: El detective de Belfast, Chester Campbell, llega a Birmingham con la tarea de limpiar la ciudad de las pandillas callejeras violentas.

6 octubre

Suburra: Temporada 1: Esta serie producida por Netflix se desarrolla en un pueblo costero próximo a Roma se convierte en el paraíso del juego... y en el campo de batalla de una familia poderosa, la mafia y los políticos corruptos.

Designated Survivor: Temporada 2: La conspiración es cada vez más alarmante, el equipo del presidente Kirkman se amplía y la agente Wells debe formar una alianza con el espionaje británico. El actor Kiefer Sutherland vuelve a protagonizar un papel de acción en esta producción distribuida por Netflix.

ID-0: Temporada 1: Maya Mikuri, estudiante de la academia de la Alianza, estaba en un entrenamiento con I-Machines cuando se vio lanzada a una aventura totalmente inesperada. Esta serie original de Netflix llega a reforzar el catálogo de los animés de la plataforma de streaming.

13 de octubre

Mindhunter: Un agente del FBI crea técnicas de perfilación criminal mientras persigue a los peores violadores y asesinos en serie.

15 de octubre

Criminal Minds: Temporada 12: Un nuevo agente se une a la Unidad de Análisis de Conducta para ayudar a investigar secuestros e invasiones de hogares, rastrear a asesinos fugados de prisión,

20 de octubre

Arrow: Temporada 5: Sobrecargado al ser tanto el alcalde como el protector de Star City, Oliver forma un nuevo equipo de justicieros novatos para luchar contra el gánster Tobias Church.

The Flash: Temporada 3: Tras reajustar la historia, Barry disfruta de una vida desenfadada mientras Kid Flash cumple con sus tareas domésticas, pero poco después un veloz rival lo cambia todo.

Suits: Temporada 7: En esta temporada, Mike comienza su carrera como abogado mientras Harvey busca hacerse con el control de Pearson Specter Litt.

27 octubre

Stranger Things 2: Sin lugar a dudas uno de los estrenos más anticipados del año. La historia arranca después del retorno de Will, todo parece haber vuelto a la normalidad, pero algo tenebroso acecha bajo la superficie y nadie en Hawkins está a salvo.

Películas:

12 octubre

Fe de etarras: Un comando peculiar de la organización armada ETA espera una llamada que no llega mientras el resto de España celebra la victoria del Mundial.

Los Meyerowitz: La familia no se elige: Un evento para conmemorar la vida del padre artista y tres hermanos con una historia llena de conflictos sin resolver, tanto entre ellos como con él. Película original de Netflix, protagonizada por Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman y Emma Thompson.

La niñera: Cole se queda despierto hasta tarde y descubre que su guapa niñera forma parte de una secta satánica que hará lo que sea para mantenerlo callado

15 octubre

Everest: En 1996, dos equipos rivales intentan escalar el Everest, pero, cuando una tormenta azota la cumbre, los montañistas lucharán por sobrevivir.

Gold: Un desafortunado pero entusiasta explorador en busca de riqueza y fama se alía con un misterioso geólogo para buscar oro en Indonesia.

20 octubre

1922: Un granjero admite haber asesinado a su mujer, pero su muerte es solo el inicio de una historia macabra de terror psicológico por culpabilidad.

Wheelman: El conductor en fuga de un robo fallido deberá poner sus habilidades e inteligencia a prueba luego de recibir estremecedoras órdenes telefónicas de un desconocido.

24 octubre

It Comes at Night: Un hombre que vive con su mujer y su hijo en una casa desolada no se frenará ante nada para protegerlos de una presencia atemorizante.

Sinister 2: Una madre soltera y sus hijos gemelos se mudan a una casa rural, sin saber que esas cuatro paredes albergan a un malvado espíritu listo para asediarlos..

Documentales y especiales:

5 de octubre

The Story of Diana: Temporada 1: Conoce la impresionante trayectoria de vida y las batallas privadas de la princesa Diana a través de entrevistas con su hermano y otras personas cercanas a ella.

20 de octubre

One of Us: Este documental original de Netflix gira alrededor de tres judíos jasídicos, quienes dejan su comunidad ultraortodoxa para integrarse en el mundo secular, donde conocen el ostracismo, las relaciones perdidas e incluso el peligro.

Cuando conocí al Chapo: Esta serie biográfica original de Netflix se enfoca en la la actriz mexicana Kate del Castillo cuenta la historia de su encuentro con el narcotraficante más buscado del mundo: el Chapo.