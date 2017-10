Entradas para Bruno Mars en Costa Rica ya están en preventa

La preventa para adquirir los boletos para ver al cantante Bruno Mars ya está disponible, exclusivamente para los clientes de American Express de BAC Credomatic.

El sábado se habilitarán los boletos para los clientes de Credomatic y el miércoles 25 octubre se abrirá la venta para cualquier método de pago. Los precios para poder ver al interprete de Uptown Funk y Just The Way You Are van de ¢26.000 a ¢161.000.

El cantante ganador de cinco premios Grammy se presentará en el Estadio Nacional el 7 de diciembre. Este concierto forma parte de la gira The 24K Magic World Tour, la cual ha llevado al cantante de ascendencia latina por todo el mundo.

Con The 24K Magic World Tour, Bruno Mars ha recorrido países como Francia, España, Portugal, Alemania, Holanda, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.

La gira de América Latina comienza el 18 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil. Posteriormente, continuará en Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Lima, Quito, Bogotá y San José. Estos espectáculos contarán con la invitación especial de DNCE, banda con ventas multiplatino y con Joe Jonas al frente.

El The 24K Magic World Tour celebra el nuevo el nuevo álbum de Maris, 24K, el cual destaca con piezas como Magic, Perm, That's What I Like y Versace on The Floor.

Este extenso recorrido marca la primera gira mundial de Mars desde el año 2013. En ese momento Moonshine Jungle World Tour fue un éxito de taquilla internacional que vendió 2 millones de entradas en todo el mundo para 155 presentaciones.

El concierto de Bruno Mars en el país está a cargo de la productora SD Concerts, que el 21 de setiembre anterior confirmó la productora del show del cantante en el país, tras una larga campaña de expectativa.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio confirmó que la producción cuenta con el permiso correspondiente.

Las localidades y precios finales que incluyen impuestos y cargos por servicio son:

-Súper Fan: ¢161.000

-Momentos BACCredomatic: ¢99.000

-Special Guest: ¢88.000

-VIP: ¢70.000

-Preferencial: ¢36.000

-Platea ¢67.000

-Balcón ¢52.000

-Sombra ¢35.000

-Gradería Sur ¢26.000