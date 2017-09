Director de adaptación de 'Death Note' cierra sus redes sociales por amenazas de muerte

El director de la adaptación de Death Note, Adam Wingard, cerró sus redes sociales por las constantes amenazas de muerte que recibió por parte de los encolerizados fans del manga original, creado por Tsugumi Ohba y Takeshi Obata, en el 2003.

La película de Death Note, que se estrenó por medio de Netflix el mes pasado, ha sido blanco de las críticas por parte de la prensa especializada y de la fanaticada, que no tardó en lanzar insultos en las redes sociales de Wingard.

El director no tardó en defenderse con el siguiente mensaje:

"Me encanta cuanta gente se siente atacada personalmente por este tweet. Es casi como carnada para trolls. Esos que la muerden se exponen solitos", señaló en su momento el director que también estará a cargo de Godzilla vs. Kong. Sin embargo, para su mala fortuna, este tuit provocó a varios usuarios quienes lanzaron amenazas de muerte. Wingard no tuvo más opción que desaparecer de sus redes sociales.

Death Note desarrolla la historia de Light Yagami, un joven estudiante que por razones del destino encuentra una libreta misteriosa con el poder de asesinar a una persona con solo escribir su nombre en una de sus páginas.

Este cuaderno pertenece a una dimensión donde habitan los "dioses de la muerte". Una de estas entidades, Ryuk, le cede el poder de la libreta al protagonista.

Light inicia una cruzada en contra de los maleantes y todas las personas que no contribuyen a la sociedad. Posteriormente, un extraño detective conocido como "L" se involucra en el caso y, a partir de ahí, inicia una cacería del gato y el ratón. El manga alcanzó fama mundial después de ser llevado al animé, el cual también está disponible en Netflix.

Las críticas. A pesar de contar con un elenco de lujo protagonizado por William Defoe, Keith Stanfield y Natt Wolff, la adaptación de Death Note no logró cumplir las expectativas de los fanáticos.

Entre las principales críticas se encuentra la elección de los protagonistas que se desprende de los personajes orientales del manga original. Además, según medios como Polygon y IGN la historia está compuesta por escenas confusas, mal hiladas y que además carecen de emociones.

"En lugar de amplificar las convenciones del género del animé, Wingard forzó el potencial para una secuela y el resultado no es para nada inspirador", sentenció el periodista Justin Lowe, del Hollywood Reporter.

"El problema de esta película es que está paralizada por la influencia cultural de su fuente. En general, esta adaptación de Death Note se siente apresurada y restringida. Lo que tuvo que ser la evolución del personaje de Light para convertirse en un Dios de la muerte se realiza con poca sutileza", destacó Jeannette Catasoulis para el New York Times.

Eso sí, a pesar de la críticas negativas hay interés por parte de Netflix de continuar el proyecto, pues la compañía de streaming anunció días atrás que haría una segunda parte de la cinta e incluso hasta una tercera. Esta noticia la confirmó Wingard al Hollywood Reporter.

Otras adaptaciones desastrosas

Dragon Ball Evolution: En el 2009 Hollywood lanzó una adaptación de Dragon Ball dirigida por James Wong. La película fue un fracaso en taquilla y fue la comidilla de todos los fanáticos del animé creado por Akira Toriyama.

Fist of The North Star: Al actor Gary Daniel le tocó interpretar al poderoso Kenshiro, un hombre capaz desmembrar a una persona con un solo golpe. Esta cinta no fue bien recibida por los fanáticos del manga creado por Yoshiyuki Okamura. Uno de los aspectos más criticados fue la pobre coreografía en las escenas de acción.

Attack On Titan: Esta película está basada en el popular manga creado por Hajime Isayama. A pesar de contar con un presupuesto elevado, la cinta dirigida por Shinji Higuchi no cumplió con las altas expectativas de los fans del animé.