'Dark Nights: Metal', un ángulo perverso al universo de Batman y compañía

La editorial DC Comics lanzó la miniserie de historietas Dark Nights: Metal, uno de sus proyectos más ambiciosos y extravagantes de la casa de superhéroes.

En esta nueva aventura se introduce el Dark Multiverse, el cual contiene versiones oscuras de los justicieros y dependerá de Batman y el resto de la Liga de la Justicia (Superman, La Mujer Maravilla, Aquaman y Linterna Verde) enfrentar a estos poderos entes. Eso sí, prepárese para uno de las novelas gráficas más violentas y bombásticas jamás creadas.

Dark Nights Metal reunió a un grupo privilegiado de dibujantes y escritores encabezado Scott Snyder, el artista Greg Capullo, el encargado de las tintas Jonathan Glapion y al colorista FCO Plascencia. Este equipo ha trabajado previamente en los volúmenes de Batman The New 52, el cual explora nuevos ángulos del enmascarado y se estrenó en el 2013.

Esta novela es como un álbum de heavy metal, pues coloca a los justicieros en enfrentamientos épicos ante demonios, robots gigantes y hasta zombis. Esta serie explora los elementos sobrenaturales y la existencia de universos paralelos.

Tome en cuenta que la historia se sostiene por sí sola, por lo que el lector no necesitará de un gran bagaje de los acontecimientos previos al cómic para entender la historia.

LEA MÁS:El cómic, ring de 'Batman contra Superman'

"Siempre hay que tomar en consideración que hay un buen número de personas que nunca ha leído un cómic o alguno de DC. Cuando llegas a Metal, la idea es que puedas disfrutarlo sin haber leído nada más. No es como que tengas que leer todos nuestros números de Batman o que tengas que las historias que preceden a Dark Nights Metal", destacó Snyder en una entrevista realizada por el portal Comic Book.

Distintos moldes de un mismo superhéroe

El elemento más llamativo de esta novela gráfica es la introducción de las siete versiones malvadas de Batman. Estos villanos representan un miedo o una derrota del caballero de la noche. Por ejemplo, hay uno al que se le conoce al Batman que ríe, el cual lleva a cuatro Robins encadenados. Esta claramente es una versión en la que el caballero negro sucumbió ante la locura del guasón.

También hay otro versión del enmascarado conocida como The Dawnbreaker, la cual explora la posibilidad de si el alter ego de Batman (BruceWayne) haya recibido el anillo de Linterna Verde en lugar de Kyle Rayner.

La alineación la completanThe Murder Machine (Cyborg), The Red Death (Flash), The Devastator (Doomsday), The Merciless (Ares) y The Drowned (Aquaman).

LEA MÁS:'Condorito': del cómic al cine para salvar a doña Treme

Para los entendidos de las novelas gráficas, Dark Nights: Metal hace alarde de un elenco de personajes del universo de DC. Por ejemplo, explora los orígenes del Nth Metal, material que le daba fuerza especial a Hawkman y a Hawkgirl. Además, se da el lujo de revivir a Sandman ,personaje creado por Neil Geilman (American Gods) a finales de la década de los ochenta.

La novela gráfica va por el tercer volumen y se lanza uno nuevo cada mes. Además, hay versiones especiales que exploran cada versión maléfica del cruzado enmascarado.