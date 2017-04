Ocho grandes series dejarán la cartelera de Netflix en julio

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Netflix sorprendió a sus usuarios al anunciar que a partir del 1.° de julio saldrán ocho series populares entre las que destacan: How I Met Your Mother, Sons of Anarchy, Modern Family, American Horror History, 24, Bones, Glee y Prision Break.

La compañía de streaming dio el anuncio por medio de un video en sus redes sociales, el cual hizo mofa de la salida de las producciones.

Se trata de las producciones de la cadena Fox, la cual estrenó meses atrás su propio servicio de stream, Fox Play.

Si usted quiere realizar una maratón para ver estos programas antes de que dejen de ser emitidos por la pantalla de Netflix debe apartar el siguiente número de horas en su agenda.

Aquí presentamos un cálculo aproximado:

How I Met your Mother. Son nueve temporadas. En total son 208 capítulos de aproximadamente 22 minutos, por lo que se necesitan 4.576 minutos para verla completa, es decir: 76,2 horas o tres días, cuatro horas y 16 minutos.

American Horror Story. De la temporada a 1 a la 4, 51 capítulos de -aproximadamente - 42 minutos. Se necesita 2.142 minutos, o 35,7 horas, o un día con 15 horas y siete minutos.

Bones. De la temporada 1 a la 10, lo que significa 212 episodios de 44 minutos en promedio. Se requieren 9.328 minutos o 155 horas, algo así como 6,4 días.

Glee. 121 episodios de seis temporadas. En promedio duran 42 minutos, por lo que daría un total de 5.082 minutos o 84,7 horas, es decir, 3,5 días.

Prison Break. 81 capítulos de 44 minutos en cuatro temporadas. Tres 3.564 minutos, 59,4 horas, 2,4 días.

24. Un total de 192 episodios en ocho temporadas. Un promedio de 44 minutos por capítulo. 8.448 minutos, es decir: 140,8 horas o 5,8 días.

Sons of Anarchy. 93 episodios en siete temporadas. Cada uno de aproximadamente 44 minutos. Se requieren unos dos días con 21 horas para verlos todos.

Modern Family. 144 episodios de sus primeras seis temporadas, con una duración de 22 minutos en promedio. 3.160 minutos, o 52,8 horas, es decir, 2,2 días.











