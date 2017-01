Estas fueron las peores películas de 2016, según la prelista de los 'Golden Raspberry'

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Este sábado se anunció la prelista de nominados para recibir los premios que nadie quiere tener en el estante. Los Golden Raspberry (Frambuesas de Oro) que reconocen a los peores largometrajes del año. Assassin's Creed, Fifty Shades of Black y Dirty Grandpa están entre los posibles nominados.

La prelista cuenta con 12 nombres por categoría que se acortarán a cinco el próximo 23 de enero, un día después de que se de los pretendientes de los premios Óscar.

La adaptación del videojuego Assassin's Creed cuenta con cinco nominaciones entre las que destacan: Peor director (Justin Kurzel), actriz secundaria (Marion Cotillard), peor actor secundario (Jeremy Irons) peor guion y peor película.

Batman vs Superman: Dawn of Justice fue devorada por la crítica y el proyecto dirigido por Zack Snyder no se pudo salvar de estar en la mira de los Raspberries. La película de superhéroes acumula cinco nominaciones como peor guion, película, director y actores secundarios (Jesse Eisenberg y Jeremy Irons).

Ben Affleck, recurrente de estos premios, también fue nominado por su actuación como Batman. En el 2003, Affleck se dejó la estatuilla por su papel y dirección en la película Gigli, en la que participa con Jennifer López.

La otra película del universo de DC, Suicide Squad, fue nominada por las actuaciones de Jared Leto, Will Smith y Margot Robbie, además está entre las favoritas para peor guion.

El regreso de los cazafantasmas tampoco escapó el ojo de la crítica. La secuela del éxito de la década de los ochenta fue una de las películas más generó polémica. La cinta protagonizada por Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones y Chris Hemsworth está nominada por su mal guion.

El laureado actor inglés, Benedict Cumberbatch, fue nominado por sus papel en Zoolander 2. Cumberbatch interpreta a un modelo transexual en la película dirigida, producida y protagonizada por el comediante Ben Stiller. Prácticamente todo el elenco de la secuela de Zoolander está nominado: Stiller, Owen Wilson, Kristen Wiig y Will Ferrel colocaron su nombre en la lista de decepciones.

El largometraje Dirty Grandpa, está nominada por las actuaciones de Robert De Niro , Julianne Hough, Audrey Plaza, Zac Efron y por la dirección de Dan Mazer.

Los Golden Raspberry fueron creados en 1980 como una burla a la temporada de premios, tendrá su premiación el 21 de febrero.

En la edición del 2016, hubo un empate entre las películas Fantastic Four y Fifty Shades of Grey.

A continuación la prelista completa:

Peor Adaptación o Secuela

Alice Through the Looking Glass

Batman v Superman: Dawn of Justice

Blair Witch

The Divergent Series: Allegiant

Fifty Shades of Black (rip-off of Fifty Shades of Grey)

Independence Day: Resurgence

The Legend of Tarzan

London Has Fallen

My Big Fat Greek Wedding 2

Ride Along 2

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Zoolander 2

Peor Guion

Assassin's Creed

Batman v Superman: Dawn of Justice

Dirty Grandpa

The Divergent Series: Allegiant

Fifty Shades of Black

Ghostbusters

Gods of Egypt

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Resurgence

Mother's Day

Suicide Squad

Zoolander 2

Peores actrices secundarias

Cassi Davis – Boo! A Madea Halloween

Julianne Hough – Dirty Grandpa

Kate Hudson – Mother's Day

Keira Knightley – Collateral Beauty

Helen Mirren – Collateral Beauty

'Aubrey Plaza – Dirty Grandpa

'Jane Seymour – Fifty Shades of Black

'Octavia Spencer – The Divergent Series: Allegiant

'Sela Ward – Independence Day: Resurgence

'Kristen Wiig – Masterminds / Zoolander 2

'Kate Winslet – Collateral Beauty

Peor actor secundario

Nicolas Cage – Snowden

Benedict Cumberbatch – Zoolander 2

Johnny Depp – Alice Through the Looking Glass

Jesse Eisenberg – Batman v Superman: Dawn of Justice

Will Ferrell – Zoolander 2

Jeff Goldblum – Independence Day: Resurgence

Jeremy Irons – Assassin's Creed / Batman v Superman: Dawn of Justice

Jared Leto – Suicide Squad

T.J. Miller – Office Christmas Party

Geoffrey Rush – Gods of Egypt

Brenton Thwaites – Gods of Egypt

Owen Wilson – Masterminds / Zoolander 2

Peor Director

Dinesh D'Souza – Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Roland Emmerich – Independence Day: Resurgence

Justin Kurzel – Assassin's Creed

Dan Mazer – Dirty Grandpa

Greg McLean – The Darkness

Babak Najafi – London Has Fallen

Tyler Perry – Boo! A Madea Halloween

Alex Proyas – Gods of Egypt

Zack Snyder – Batman v Superman: Dawn of Justice

Ben Stiller – Zoolander 2

Michael Tiddes – Fifty Shades of Black

Peor Actriz

Jennifer Aniston – Mother's Day / Office Christmas Party

Marion Cotillard – Allied / Assassin's Creed

Megan Fox – Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

Radha Mitchell – The Darkness

Tyler Perry (as Madea) – Boo! A Madea Halloween

Margot Robbie – The Legend of Tarzan / Suicide Squad

Julia Roberts – Mother's Day

Becky Turner (as Hillary Clinton) – Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Naomi Watts – The Divergent Series: Allegiant / Shut In

Shailene Woodley – The Divergent Series: Allegiant

Peor Actor

Ben Affleck – Batman v Superman: Dawn of Justice

Kevin Bacon – The Darkness

Gerard Butler – Gods of Egypt / London Has Fallen

Henry Cavill – Batman v Superman: Dawn of Justice

Dinesh D'Souza (as himself) – Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Robert De Niro – Dirty Grandpa

Zac Efron – Dirty Grandpa / Mike and Dave Need Wedding Dates

Liam Hemsworth – Independence Day: Resurgence

Brad Pitt – Allied

Will Smith – Collateral Beauty / Suicide Squad

Ben Stiller – Zoolander 2

Marlon Wayans – Fifty Shades of Black

Peor Pelícua

Assassin's Creed

Batman v Superman: Dawn of Justice

Collateral Beauty

The Darkness

Dirty Grandpa

The Divergent Series: Allegiant

Fifty Shades of Black

Gods of Egypt

Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Independence Day: Resurgence

London Has Fallen

Mother's Day

Suicide Squad

Zoolander 2











