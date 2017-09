Hernán Jiménez filma su primera producción en inglés con Parker Posey y Ken Jeong

El director de cine costarricense Hernán Jiménez dirigirá Elsewhere, su primera película en inglés. Esta producción, que se filmará en Vancouver, contará con la participación de Beau Bridges (Masters of Sex), Aden Young (Black Robe), Parker Posey (Café Society) y Ken Jeong (The Hangover).

Según informó el portal especializado The Hollywood Reporter, Elsewhere cuenta la historia de Bruno, un hombre arraigado a la casa de playa que él y su esposa construyeron juntos; sin embargo, por problemas legales es obligado a desalojarla.

Posteriormente, Bruno jura que haría hasta lo imposible para recuperar el inmueble. El protagonista se hará pasar por un empleado de la propiedad y entablará una relación con la nueva propietaria.

El cineasta Hernán Jiménez es reconocido por sus películas El regreso, A ojos cerrados y Entonces nosotros. Esta última cinta fue elogiada por la crítica internacional y fue la película más taquillera de la región centroamericana en el 2016. Asimismo, ha sido el comediante de stand-up comedy más exitoso de Costa Rica por muchos años.

Chris Cole, quien también trabajó en Entonces nosotros, producirá Elsewhere junto a J. Todd Harris (productor de The Kids Are All Right).

La nueva cinta de Hernán Jiménez se estrenaría en el 2018. La filmación se realizará del 11 de setiembre al 11 de octubre en Vancoucer, según la oficina de apoyo a la industria de la Columbia Británica, Creative British Columbia.

Estelares de trayectoria. Aden Young y Parker Posey, los actores protagonistas que tendrá Jiménez a su cargo son carga pesada.

Desde 1991, el canadiense Young ha participado en más de 35 películas y varias series de televisión. Por ejemplo, en el 2011 apareció en la tercera temporada de la serie East West 101, donde interpretó al soldado James Kendrick.

Ese mismo año trabajó en la película Killer Elite, donde encarnó a un asesino a sueldo junto a los actores Jason Statham, Dominic Purcell e Yvonne Strahovski.

En el 2013, por su parte, se unió al elenco principal del drama legal Rectify, uno de los trabajos más reconocidos de su carrera. En el mismo interpretó a Daniel Holden, un hombre que es erróneamente acusado de haber abusado y asesinado a su joven novia.

Por Rectify, en el 2014 Young fue nominado como mejor actor de serie de drama en los Satellite Awards, mientras que en el 2016 logró la misma postulación en los Critic's Choice Awards.

De Posey nadie nos quita de la memoria su papel en Superman Returns (2016), de Bryan Singer, donde interpretó a Kitty Kowalski, enfermera del villano Lux Luthor.

Parker Posey actuando en Superman Returns, como la enfermera Kitty Kowalski. [side_to_side]

También, Posey ha destacado en otros filmes comerciales como Blade: Trinity (2004), Frankestein (2004) y Scream 3 (2000), pero sobre todo tiene una tendencia a participar en filmes independientes.

Roles secundarios. En papeles secundarios la nueva película de Hernán también contará con más figuras de renombre: Jacki Weaver es una de ellas y sus postulaciones en los premios de la Academia lo refuerzan.

Weaver fue nominada al Óscar y Globo de Oro como mejor actriz de reparto en la película Silver Linings Playbook (2012), y en el 2010 le pasó lo mismo por Animal Kingdom.

Jackie Tohn, por su parte, es una de las actrices de la serie Glow, por lo que la hemos visto aparecer en el video de Swich Swich, de Katty Perry.

Ken Jeong, actor de origen coreano, es el divertido intérprete de películas como The Hangover y series como Community, mientras que Beau Bridges es un actor estadounidense reconicido por su trabajo en más de 60 películas y series como Master of Sex (2013) y el largomatraje Fabulous Baker Boys (1989).