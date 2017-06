Celso Borges se prepara para debutar como baterista con piezas de Nirvana y No Doubt

El volante de la Selección Nacional Celso Borges cambiará los botines por los bolillos, al menos por un día, cuando se presente junto a su compinche Kurt Dyer en el Hard Rock Café, San José (autopista General Cañas).

La presentación será este domingo 18 de junio a partir de las 5 p. m. Las entradas cuestan ¢10.000 y están disponibles en publitickets.com. Todo el dinero recaudado será donado a Aldeas Infantiles SOS.

"Él seguía mi comedia y aunque los que me conocen saben que no soy muy futbolero, sí sabía quien era Celso, entonces le pedí una entrevista. Para esa entrevista hicimos un video donde los dos tocamos", cuenta Kurt Dyer, quien se dedica a la música y a la comedia.

Desde la primera vez que tocaron la canción de System of a Down Toxicity, Dyer se sorprendió por la virtud del futbolista, quien juega actualmente con el Deportivo La Coruña de España.

La tarde de este jueves Borges y Dyer ensayaron de cara a la presentación del domingo.

"El ensayo estuvo muy tuanis. Celso es un amante de la música, del rock particularmente. Me dio risa que los otros músicos (que tocarán el domingo) no escucharon tocar a Celso antes y estaban muy sorprendidos, no se esperaban un nivel tan alto", comentó Dyer.

Kurt y Celso estarán acompañados el domingo por los cantantes Angie Valverde, Manuel Barrantes y una banda completa.

Para la presentación interpretarán las piezas favoritas del mediocampista. "La idea es que Celso escoja las (canciones) que a él le gustan para que se sienta cómodo, lo disfrute, y se luzca", dijo Dyer, ex vocalista de la banda Nada.

Covers de Nirvana, Metallica, Guns and Roses, Soda Stereo y System of a Down serán parte del repertorio del domingo.

Dyer confesó que Celso ha estado nervioso por su debut como baterista. En el primer ensayo practicaron, entre otras, la pieza de Nirvana Smells Like Teen Spirit, del disco Nevermind y Hella Good del conjunto No Doubt, del disco Rock Steady.

"Es extraño, porque aunque está acostumbrado a jugar frente a 50.000 personas en un estadio, en el concierto es un poco diferente. La gente no va a tener la vista en la bola, sino sobre él", agregó Kurt.

