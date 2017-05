E! estrenará este domingo episodio en el que las Kardashians visitan Costa Rica

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Este domingo, el canal de televisión E! estrenará el episodio en el que las hermanas Kardashians visitan Costa Rica.

El capítulo de Keeping Up with The Kardashians –reality show estrenado en el 2007– mostrará imágenes inéditas de las vacaciones que tomó la familia Kardashian en bahía Papagayo, Guanacaste.

En el adelanto, que mostró esta tarde E! en sus redes sociales, se puede apreciar cuando la familia disfruta de su cena en una zona turística guanacasteca. Posteriormente, Kim y Khloé Kardashian enfrentan a Scott Disick por un lío amoroso.

El clan Kardashian arribó al país el 27 de enero. En esa ocasión, ingresaron a Costa Rica Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian junto a su pareja Scott Disick y sus hijos Mason, Penélope y Reing; Kim Kardashian y sus dos hijos, North y Saint West, y Kris Jenner y su novio Corey Gamble.

El capítulo se emitirá a las 8 p. m., hora de Costa Rica.

