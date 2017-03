Brad Pitt será la estrella de la nueva película original de Netflix War Machine, que se estrenará el 26 de mayo. Este oscuro relato sobre la guerra gira en torno al general Glenn McMahon, un hombre atrapado en un agitado sistema moderno de guerra que parece no tener fin.

El carismático actor parodiará a uno de los personajes más contradictorios en la historia de los Estados Unidos, el general Stanley McChrystal, quien saltó a la fama por liderar a las fuerzas norteamericanas en Afganistán. El militar tenía la misión de arreglar el desastre que vivía Oriente Medio en 2009.

La película será dirigida por David Michôd, conocido por su película Animal Kingdom.

LEA: Estrenos y salidas de Netflix para abril: Vuelve Saul Goodman y se marcha 'Macbeth'

War Machine es una exploración antisistema y prosoldado, en la forma de una absurda historia de guerra del surgimiento de un líder ultraconfiado que marcha hacia el oscuro corazón de la locura.

El filme original de Netflix está inspirado en el libro The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan, del periodista Michael Hastings.

Acompañando a Pitt está un prestigioso elenco que incluye a Sir Ben Kingsley, Emory Cohen, RJ Cyler, Topher Grace, Anthony Michael Hall, Anthony Hayes, John Magaro, Scoot McNairy, entre otros.











Comparta este artículo Entretenimiento Brad Pitt protagonizará War Machine, la nueva película original de Netflix Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Brad Pitt protagonizará War Machine, la nueva película original de Netflix Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.