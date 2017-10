'Blade Runner 2049' es elogiada por la crítica pero se queda corta en taquilla

La película de ciencia ficción Blade Runner 2049 ha sido elogiada por la crítica especializada desde su lanzamiento, el viernes de la semana pasada. Sin embargo, no cumplió las expectativas que tenía en taquilla en su primer fin de semana en cartelera.

Medios internacionales como Polygon, IGN, IndieWire y The Guardian han reconocido la calidad del trabajo del director canadiense Denis Villeneuve. Además, en el portal Metacritic, Blade Runner 2049 tiene un promedio de 84 de 100 posibles, este promedio se realiza con base en todas las valoraciones que ha recibido la películas de medios especializados.

El crítico de cine de La Nación, la catalogó con cuatro estrellas de cinco posibles.

"En resumen, Blade Runner 2049 es buen filme, mucho mejor de lo que suelen ser las secuelas de Hollywood. Es fantaciencia dentro de un cine emocional, que habla de la urgencia del humanismo ya sea con androides ("lo más humano de lo humano, aunque sea sin humanos")", afirmó el crítico William Venegas.

A pesar de contar las buenas reseñas y de dos caras conocidas como Harrison Ford y Ryan Gosling, la continuación de Blade Runner estuvo lejos de cumplir las expectativas en taquilla durante su primer fin de semana en cartelera. Cifras consolidadas del portal Box Office Mojo indicaron que la cinta de ciencia ficción se llevó $32,8 millones en Estados Unidos y Canadá.

Si bien es cierto, estos datos colocan a la nueva película del director canadiense Denis Villeneuve en el primer lugar de la cartelera del fin de semana, son muy bajos si se toma en cuenta que esta nueva obra de costó $152 millones.

Para ponerlo en perspectiva, Spiderman Homecoming juntó $117 millones en su primera semana, casi el cuádruple que Blade Runner 2049.

Blade Runner 2049 tiene números bastante similares con otras decepciones en la pantalla grande. Por ejemplo, el arranque de la cinta de Villeneuve es casi una réplica a Alien Covenant– que recaudó $36 millones en su primera semana– y The Mummy, la cual recolectó $30 millones en su primera semana.

Blade Runner 2049 es la continuación de Blade Runner, dirigida por Ridley Scott y estrenada en 1982. El director inglés se basó en la novela escrita por su compatriota Phillip K. Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?

Esta nueva película se desarrolla 30 años después de los episodios del primer film, tras el cual el agente Rick Deckard (Harrison Ford) logra eliminar a una banda de replicantes, humanoides, con excepción de una de ellos, Rachel.

¿Qué pasó?

Esta baja recaudación puede deberse a varios factores: la película es bastante larga para los estándares a los que están acostumbrados los espectadores promedio, 163 minutos (dos horas con 43 minutos). A lo anterior se le suma que es una película de ciencia ficción que se enfoca más en el diálogo que en las escenas de acción.

Además, ya pasaron 35 años desde el estreno de Blade Runner y, en ese entonces, la primera entrega dirigida también fue un fracaso rotundo, pues con un presupuesto de US$28 millones recaudó un total de US$33 millones. Fue el tiempo y las ediciones de DVD y VHS las que se encargaron de volver al filme de Scott de nicho.

El director de la película conversó con la revista Vulture y afirmó que se siente satisfecho con el resultado final de la película; sin embargo espera que la cinta repunte en las próximas semanas.

"Como cineasta, no soy arrogante. La gente puso mucho dinero en la película para permitirme hacer algo como Blade Runner. Ellos confiaron en mí y me dieron mucha libertad, y son amigos. Así que por supuesto que quiero que la película sea un éxito en taquilla al final del día. Será un largo viaje, pero no quiero que ellos pierdan dinero", explicó el canadiense, quien también dirigió The Arrival y Sicario: Tierra de nadie.

Quizá otra razón es que la película se enfoca en una audiencia masculina y mayor. Según datos de Box Office Mojo el público de Blade Runner 2049 ha sido mayoritariamente masculino y mayor de 25 años. Además, durante la promoción del filme se destacaron a las figuras de Ford, Gosling y Jared Letto dejando de lado las actrices como Robin Wright y Ana de Armas Joi.

Eso sí, puede que la solución para la secuela de Blade Runner se encuentre en el mercado asiático, cuya audiencia ha salvado a proyectos como Warcraft y Alien: Covenant.