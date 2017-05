Ben Stiller anunció que se separa de su esposa

Una de las parejas más adoradas de Hollywood confirmó su separación el viernes pasado, porque como dice el dicho, “todo lo bueno tiene su final”.

Se trata del protagonista de Zoolander , Ben Stiller, y su esposa Christine Taylor , quienes tienen dos hijos en común.

“Con el gran amor y respeto que tenemos el uno por el otro, y por los 18 años que pasamos juntos como pareja, tomamos la decisión de separarnos. Nuestra prioridad seguirá siendo la de criar a nuestros hijos como padres devotos y mejores amigos. Le pedimos amablemente a la prensa que respeten nuestra privacidad en este momento”, escribió el actor.

La pareja, una de las más populares y queridas en la industria del cine, se casó en el 2000 en una ceremonia privada en Hawai. Son padres de Ella de 15 años, y Quinlin de 11.

La noticia de la separación llegó pocos meses después de que Ben Stiller anunciara que había superado un cáncer de próstata.

“Cuando te enfrentas con la pregunta de si quieres vivir o quieres asegurarte de que tu vida sexual sea lo mejor posible, opté por deshacerme del cáncer y ver qué pasaba y, afortunadamente, todo funciona bien”, contó en una entrevista en noviembre de 2016. Fue así como el actor se sumó a una lista de artistas, como Hugh Jackman o Mickael Douglas, que decidieron contar su historia para crear consciencia acerca de la importancia de realizarse controles rutinarios, y así detectar a tiempo esta enfermedad.

Por otra parte, Christine Taylor era conocida por sus papeles en La Tribu Brady y en películas en las que compartía cartel con su ahora exmarido, como los dos filmes de Zoolander , Una guerra de película y Pelotas en juegos .

Stiller, días antes del anuncio, había estado promocionando su nueva película The Meyerowitz Stories: New and Selected en el Festival de Cannes, y además se le había visto feliz comiendo pizza en Italia, de acuerdo con el medio E! News . En esta producción cinematográfica además participan: Adam Sandler, Dustin Hoffman y Emma Thompson.

Según el mismo medio, el actor había dejado de asistir a eventos junto a su esposa hace meses. Incluso Taylor no lo habría acompañado al estreno de Zoolander 2 –un filme en que ambos actúan– en varias ciudades.