Ben Affleck finalizó tratamiento para superar su adicción al alcohol

El controversial actor de Batman versus Superman, Ben Affleck, confesó este martes a través de su cuenta de Facebook que se enlistó en un programa para superar su adicción al alcohol.

El ganador del Óscar por redactar el guion de En busca de la voluntad (1997) escribió lo siguiente en su red social:

"He completado un tratamiento de adicción al alcohol. Es un problema con el que he lidiado en el pasado y aún sigo confrontándolo. Quiero vivir mi vida al máximo y ser un mejor padre de familia. Quiero que mis hijos reconozcan que no hay que avergonzarse de pedir ayuda cuando esta se necesita y que uno puede ser también una fuente de fortaleza para el que necesite ayuda pero tiene miedo de tomar el primer paso. Tengo suerte de contar con el amor de mi familia y amigos, incluyendo a mi compañera Jen (Jennifer Garner), quien me apoyó y cuidó de nuestros hijos mientras me ocupaba de mis problemas. Este es el primero de muchos pasos a seguir para alcanzar una recuperación positiva".

Esta no es la primera vez que Affleck se somete a tratamiento, pues en el 2001 también estuvo con rehabilitación.

Affleck dio a conocer semanas atrás que no dirigiría la próxima película de Batman y se enfocará en encarnar al caballero de la noche.

Affleck seguirá con el papel del caballero de la noche pero tomó la decisión de abandonar la dirección de la cinta después de una serie de conversaciones que sostuvo con productores de Warner Bros.

El 17 de noviembre de este año se estrenará Justice League, esta cinta también contará con la aparición del vigilante de la noche. En esta película Affleck compartirá escena con Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) y Wonder Woman (Gal Gadot).











