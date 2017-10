Ashley Judd le mintió a Harvey Weinstein al decirle que solo tras ganar el Óscar aceptaría tener relaciones con él

Era una joven actriz emergente hace dos décadas que había llegado al cuarto de hotel de este poderoso magnate del cine para lo que pensó sería una reunión de negocios. No lo fue, dice. Harvey Weinstein primero se ofreció a darle un masaje, y cuando ella puso reparos, le pidió a ella que le diera uno a él.

Dice que se negó a tomar asiento y sondeó el plano de la suite para tramar su escape. "Pensé que 'no' significaba no", dice. "Lo bombardeé con mis 'no'" .

Entonces llegó a un "acuerdo": le dijo que se entregaría a él, pero solo "cuando ganara un Óscar en una de sus películas. ¿OK?".

Weinstein le hizo una contraoferta: "Cuando seas nominada".

"Y yo dije, 'No. Cuando gane un Oscar'. Y entonces simplemente huí".

LEA: Las grietas en el muro que protegía a Harvey Weinstein

Al aparecer el jueves por la mañana en el programa Good Morning America de ABC, Judd dijo que sigue indecisa sobre cómo manejó la traumáutica situación.

"¿Estoy orgullosa de eso? La parte de mí que se avergüenza dice 'No'. La parte de mí que entiende el modo en que la vergüenza funciona dice: 'Eso estuvo absolutamente brillante. Buen trabajo, chica, saliste de ahí. ¡Bien hecho!'".

Judd fue una de las primeras de las que se han convertido en docenas de mujeres que han denunciado por acoso o abuso sexual a Weinstein, quien fue despedido de la compañía que cofundó con su hermano y ahora está bajo investigación criminal por violación en Londres, Nueva York y Los Ángeles.

ADEMÁS: Denuncias de acoso sexual derrumban imperio hollywoodense de Harvey Weinstein en pocos días

El video de la entrevista esta, por ahora, solo disponible en inglés:

Judd dice que un par de años después de ese encuentro en el hotel la sentaron justo frente a Weinstein en una cena. Dice que el productor sacó a colación "ese pequeño acuerdo que hicimos" y le dijo que "estaba buscando material" para ella.

Entonces la miró y le dijo: "Sabes, Ashley, te voy a dejar salirte de nuestro pequeño acuerdo".

Para entonces "había encontrado mi personalidad, había consolidado mi personalidad, había encontrado mi voz. Y dije: 'Hazlo, Harvey. HAZ eso'", relató.

"Y él ha escupido sobre mi nombre desde entonces".