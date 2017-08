¿Aparecerán los príncipes Guillermo y Enrique en la próxima cinta de 'Star Wars'? Esto respondió uno de sus protagonistas

Una visita en abril de 2016 de los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra al set de la próxima película de la saga de Star Wars fue suficiente para que corrieran lo rumores de una supuesta participación de los integrantes de la familia real británica en la esperada cinta The Last Jedi.

Lo que parecía ser un inocente tour para conocer el detrás de cámaras ha terminado convirtiéndose en uno de los misterios más mediáticos que rodean la próxima secuela del universo creado originalmente por el cineasta George Lucas y en manos ahora de los estudios Walt Disney.

Pero, recientemente, uno de los protagonistas del film, John Boyega (Finn) parece que ha dado luz sobre la posibilidad de que los hijos de la princesa Diana y el príncipe Carlos se unan a la Fuerza o al Lado Oscuro.

En una entrevista con el programa Today de la BBC Radio 4, cuando se le preguntó a Boyega sobre la visita de los príncipes Guillermo y Enrique, y si habían grabado alguna aparición en la película, el actor declaró: "Creo que hicieron esa escena".

Luego, Boyega no pudo esconder su molestia con este tema y agregó:

"Ya he tenido suficiente con esos secretos del príncipe Guillermo. Ellos vinieron al rodaje, estaban allí. Estoy cansado de ocultar esto... Cada vez que me preguntan, no sé cómo esquivarlo. Sí, estaban en el set. Tom Hardy también estuvo allí".

Si bien esta no fue una confirmación directa, los seguidores de la saga ya se debaten sobre el posible rol que desempeñarían los príncipes en la historia.

La primer película de las secuales a las cintas originales, The Force Awakens, es famosa por la discreta participación de reconocidos actores. Una de las más conocida es la de Daniel Craig, el actual James Bond, quien apareció vestido de Stormtrooper.

The Last Jedi se estrenará a nivel mundial el 15 de diciembre del presente año.