Anuncian finalistas al Salón de la Fama de los Videojuegos

Nueva York, EE.UU

Los finalistas de este año al Salón Mundial de la Fama de los Videojuegos abarcan varias décadas y plataformas electrónicas, desde el clásico de las salas de juegos de 1981 Donkey Kong, que lanzó la carrera del plomero Mario, hasta el exitoso juego casero de 2006 Wii Sports, que convirtió hasta a los abuelos en aficionados.

Los organizadores del salón en el museo The Strong en Rochester dijeron el martes que están considerando 12 videojuegos como potenciales nuevos integrantes para mayo. La lista también incluye a Final Fantasy VII, Halo: Combat Evolved, Microsoft Windows Solitaire, Mortal Kombat, Myst, Pokemon Red and Green, Portal, Resident Evil, Street Fighter II y Tomb Raider.

Los finalistas fueron escogidos de entre miles de nominados de más de 100 países, dijeron directivos del museo, que dependerán de un comité internacional de expertos y periodistas para seleccionar a los agasajados del 2017.

"Lo que todos tienen en común es su indudable impacto en el mundo de los juegos y la cultura popular " , dijo Jon-Paul Dyson, director del Centro Internacional para Historia de Juegos Electrónicos de The Strong.

El salón de la fama exalta juegos electrónicos que han alcanzado estatus de ícono y han llegado a un área geográfica amplia, y que han tenido influencia en el diseño de los juegos o la cultura popular.

El del 2017 será el tercer grupo que se sume al joven salón, del que ya forman parte DOOM, Grand Theft Auto III, The Legend of Zelda, The Oregon Trail, Pac-Man, Pong, The Sims, Sonic the Hedgehog, Space Invaders, Tetris, World of Wardcraft y Super Mario Bros, cuyo personaje principal comenzó en Donkey Kong, finalista de este año.