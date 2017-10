Actor Kevin Spacey revela homosexualidad y se disculpa tras acusación de acoso

El actor estadounidense Kevin Spacey reveló su homosexualidad y pidió disculpas al actor Anthony Rapp, que lo acusó de habérsele insinuado sexualmente durante una fiesta en 1986, cuando solo tenía 14 años.

Kevin Spacey hizo su anuncio en la madrugada del lunes en su cuenta de Twitter, después de que Anthony Rapp, conocido principalmente por su papel en la versión original del musical de Broadway Rent, lo acusara en una entrevista con el portal de noticias Buzzfeed de habérsele insinuado cuando era joven.

Kevin Spacey, de 58 años, ganador de dos Óscar y estrella de la serie de Netflix House of Cards, precisó que no recuerda los hechos. Pero "si me comporté como (Anthony Rapp) dice, le debo mis disculpas más sinceras por lo que habría sido un comportamiento en estado de ebriedad muy inapropiado".

Las acusaciones de Rapp "me animaron a abordar otras cuestiones sobre mi vida", añadió el actor.

"Como saben mis conocidos más cercanos, he tenido en mi vida relaciones tanto con hombres como con mujeres. He amado y he tenido encuentros sentimentales con hombres a lo largo de mi vida y en la actualidad he decidido vivir como gay", explicó Kevin Spacey.

"Quiero gestionar esto honesta y abiertamente y eso empieza por examinar mi propia conducta".

Anthony Rapp, de 46 años, contó a Buzzfeed News cómo, en 1986, cuando tenía 14 años, Kevin Spacey le invitó a una fiesta en su apartamento neoyorquino. Ambos actuaban en Broadway en aquella época.

Según Rapp, se encontraba en la habitación de Spacey, que tenía 26 años, mirando la tele cuando el actor apareció en la puerta al final de la noche, "como titubeando" y aparentemente ebrio.

"Mi recuerdo era... 'bueno, todos se han ido. Debería volver a casa'", dijo Rapp a la publicación. Luego reseñó que Spacey "se interpuso en la puerta mientras se tambaleaba. Mi impresión es que estaba borracho".

"Trataba de seducirme. No sé si hubiera utilizado ese lenguaje. Pero era consciente de que intentaba llevarme al terreno sexual", continuó Rapp.

El relato del denunciante apuntó a que Spacey lo agarró similar a "cuando el marido agarra a su mujer en la noche de bodas" y se avalanzó sobre su cuerpo.

El actor de la serie Star Trek: Discovery no habló del tiempo en que Kevin Spacey permaneció en esa posición, pero sí dijo que él logró quitárselo de encima y antes de salir del apartamento y volver a su casa, se encerró por unos minutos en el cuarto de baño.

Silencio

Las acusaciones de Rapp se producen en medio del enorme escándalo abierto contra el productor estadounidense de Hollywood Harvey Weinstein, acusado por más de cincuenta mujeres de diversas agresiones o de acoso, y también de varias violaciones.

Weinstein, de 65 años y despedido de su propia productora, está siendo investigado en Estados Unidos y Reino Unido. Niega toda relación sexual no consentida.

Rapp afirmó que su paso adelante se debe a "intentar cambiar décadas de comportamiento permitido porque mucha gente, incluido yo, ha permanecido en silencio".

"Soy muy consciente del momento que vivimos y espero que esto (sus revelaciones) puedan hacer la diferencia", agregó.

Según Rapp, que vivía con su madre cuando ocurrieron los presuntos hechos, nadie ponía en duda que un adolescente acudiera a una fiesta organizada por un actor "porque eran otros tiempos".

Reacciones

Las declaraciones de Spacey suscitaron todo tipo de reacciones. Algunas personas vieron en ellas una estrategia para desviar la atención sobre su conducta con un adolescente.

El analista político conservador Ben Shapiro le dedicó duras palabras en Twitter: "'Tal vez violé a un chico de 14 años cuando tenía 26, pero soy gay' es una defensa terrible".

A esa reacción se suman la de otros destacables figuras de la comunidad LGBTIQ, quienes criticaron duramente a la estrella de Netflix.

"Las historias que salen (a la luz) no se deben usar para desviar las acusaciones de agresión sexual", dijo Sarah Kate Ellis, presidenta y directora general de GLAAD, una organización no gubernamental de monitoreo de medios de Estados Unidos, fundada por la comunidad sexualmente diversa de ese país.

Agregó: "Esta no es una historia emergente sobre Kevin Spacey, sino una historia de supervivencia de Anthony Rapp y todos aquellos que hablan valientemente contra los avances sexuales no deseados. Los medios y el público no deberían pasar por alto eso".

La estrella de Star Trek, Zachary Quinto, también criticó duramente al actor mediante Twitter y cree que la disculpa de Spacey a Rapp no es sincera.

"Es profundamente triste y preocupante que así es como Kevin Spacey ha decidido salir (del clóset). No levantándose como un motivo de orgullo, a la luz de todos sus muchos premios y logros, inspirando así a decenas de miles de niños LGBTQ en todo el mundo", escribió sobre el actor, con quien protagonizó la película Margin Call (2011).

Continuó: "Lamento escuchar la experiencia de Anthony Rapp y el posterior sufrimiento. Y lamento que Kevin solo haya considerado oportuno reconocer su verdad cuando pensó que le serviría. Las voces de las víctimas son las que merecen ser escuchadas".

A raíz de la acusación y de las reacciones en todo el mundo, usuarios de Twitter piden a Netflix cancelar la serie House of Cards, en la que Spacey interpreta al presidente Frank Underwood; empero, hasta ahora, la compañía estadounidense de televisión streaming no emite ningún comunicado oficial.

A finales de mayo, Netflix estrenó la quinta temporada de House of Cards y hasta ahora la compañía estadounidense no ha confirmado una sexta entrega.