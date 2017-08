Setena detiene construcción de condominios de diputado

Un proyecto de condominio que se levanta en Cartago, y cuyo representante es el diputado Humberto Vargas Corrales, fue paralizado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) debido a una serie de incumplimientos como el pago de la garantía.

Se trata de Torres del Paraíso, que pretende levantar 697 casas en condominio horizontal en el distrito Llanos de Santa Lucía, cantón de Paraíso.

Este desarrollo urbanístico obtuvo el permiso ambiental el 6 de setiembre del 2013; sin embargo, quedó en suspenso según resolución de la Comisión Plenaria de la Setena el 9 de agosto, firmada por el secretario de la entidad, Marco Arroyo Flores.

Este jueves se intentó conocer la versión del diputado, miembro de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pero no atendió su teléfono, ni respondió mensajes. Tampoco asistió a la sesión del plenario.

De acuerdo con los documentos de la Setena, a la fecha "no ha sido depositada la garantía ambiental correspondiente a la primera fase, ni nombrado un responsable ambiental, ni tampoco se ha presentado informe de regencia alguna y no se ha aportado el libro de actas para ser habilitado como bitácora ambiental".

El proyecto representa una inversión de ¢2.312 millones, desarrollado en cuatro etapas, y por el cual se debía pagar una garantía de cumplimiento total de ¢23 millones. Por la primera etapa correspondía pagar ¢10 millones.

De acuerdo con la inspección realizada el 10 de julio por una funcionaria del Departamento de Auditoría y Seguimiento Ambiental, también se encontraron otras inconsistencias. Entre estas:

– Ausencia del rótulo con la información del proyecto y de la bitácora ambiental.

– No había personal trabajando en las obras urbanísticas, aunque ya había aceras, cordón y caño. Las vías internas no están asfaltadas y no hay obras de canalización de aguas pluviales.

– Hay problemas de erosión por escorrentía superficial, sin medidas para remediarlos.

– Hay acumulación de desechos.

– No hay bitácora del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Con estos resultados, la resolución de la Setena también pide investigar por qué el proyecto inició la construcción de casas sin haber finalizado obras urbanísticas del condominio como las vías alternas, las aceras, el cordón de caño, tuberías de agua potable y pluviales.

Por estas razones, la Secretaría ordenó "la inmediata paralización de todas las obras, hasta subsanarse los incumplimientos evidenciados y finalizar la investigación de los hechos expuestos".

Asimismo, ordenan a Vargas Corrales que en un plazo de 10 días, tras la notificación, nombrar al responsable ambiental inscrito en el Registro de Consultores de la Setena, aportar el libro de actas y depositar el monto correspondiente a la garantía ambiental.

En caso de no atender esta resolución, la Setena daría por agotada la vía administrativa, y se remitirá el caso a los tribunales de justicia ante la eventualidad de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad pública.

También se le pide al alcalde de Paraíso, Marvin Solano, velar porque las disposiciones de Setena se cumplan.