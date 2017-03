Gobierno destituiría el viernes a directiva del Banhvi para abrirle espacio a exviceministra

Cambio en sector Vivienda

Este viernes por la tarde podría concretarse el primer paso para que la exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, ingrese a la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), como se anunció el miércoles.

En una sesión extraordinaria convocada para las 2 p. m., los miembros de la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven, órgano del Ministerio de Cultura y Juventud, podrían proponer a Trejos para el cargo. Ese puesto, por ley, debe asignarse a una persona de entre 18 y 35 años, procedente del Ministerio de Cultura y Juventud.

No obstante, para concretar ese objetivo, en esa misma reunión se deberá destituir a Natalia Núñez, quien ocupa esa silla desde noviembre del 2015.

"Como es un nombramiento del sector Gobierno, el Gobierno puede nombrar, remover y designar a la persona que va a ocupar ese cargo", confirmó José Ricardo Sánchez, viceministro de Juventud.

"Siendo así, lo que se tiene es un convocatoria para una sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Consejo de la Persona Joven, para revisar y conocer quién va a representar de ahora en adelante al sector de Gobierno en el área de Juventud, en la Junta Directiva del Banhvi", añadió.

De acuerdo con Natalia Núñez, desde diciembre el propio Sánchez le informó de los planes para que la entonces viceministra de Vivienda la reemplazara en la Junta Directiva. No obstante, aseguró, pocos días después la propia Trejos le indicó que no dejaría su cargo.

Núñez aclaró que ella, voluntariamente, no está dispuesta a dejar el Banhvi.

"Realmente no me he sentido atendida en lo más mínimo en este tema. Yo hubiese querido que el ministro de la Presidencia o alguna persona de Casa Presidencial hubiese tenido una reunión conmigo y me hubiese comentado sobre mis planes, mi visión y por último, si fuera el caso, solicitara mi renuncia", dijo Núñez.

El viceministro de Juventud se adhirió a la explicación que dio el Gobierno este miércoles sobre el traslado de Trejos, al argumentar que su ingreso al Banhvi se dará para fomentar temas de interés para el Ejecutivo.

LEA: Viceministra deja cargo en Vivienda para pasar al Banhvi

"La viceministra ha venido trabajando los últimos tres años en temas de la parte social, con la atención de la vivienda desde una visión de la pobreza. Se considera una visión estratégica que tiene el Gobierno, en su potestad de poner énfasis y tratamiento; la persona que cumple los criterios para trabajar este último año es la compañera Ana Cristina Trejos", dijo Sánchez.

"Quisiéramos mencionar que la compañera Natalia Níñez ha ocupado este cargo durante más de un año, con todo el esfuerzo que ha sido posible, lo ha hecho con todas las herramientas que se pueden tener a su cargo y nosotros le agradecemos la representación que durante el último año ha tenido en este espacio", agregó el viceministro.

El Gobierno anunció que Trejos llegará a la Junta Directiva del Banhvi para modernizar la entidad. Ella misma declaró que el cambio se analizó luego de una "evaluación realizada en el 2016", en la cual se identificó la necesidad de actualizar tecnológicamente los procesos.

Por su parte, Luis Montoya, gerente general del Banhvi, dijo desconocer tal estudio.

"De esa evaluación no tenemos conocimiento. Si llegáramos a recibirlo oficialmente, nosotros haremos los estudios correspondientes, y lo meteríamos dentro de nuestro plan estratégico en el caso de ser relevantes las recomendaciones", informó Montoya.

Antes de que Trejos asuma oficialmente como directiva, el Consejo de Gobierno deberá ratificar su nombramiento.

La Junta Directiva del Banhvi está conformada por tres representantes del Poder Ejecutivo, dos del sector privado y dos de la Asamblea Legislativa.