“No fue una muerte natural. Fue una muerte precipitada. Una muerte por sobredosis. La sobredosis fue de una estupidez colectiva. Por supuesto que me ataqué a llorar cuando vi al templo derribado. No lo vi caer. Fueron tan cobardes que esperaron que yo me fuera. La iglesia murió a solas, en medio de sus verdugos. Grabé un último video frente al templo, con el templo de pie, muerto de pie como un árbol, con la torre erguida. No lloré en el video para que no digan que es payasada mía”, cuenta el periodista, sobre lo que sintió al perder la batalla por lo que consideraba la última joya arquitectónica de su tipo en el país, después de que hubo al menos 50.