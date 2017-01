Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Nacional Incofer reconoce que tren no da abasto para trasladar a alajuelenses ante cierre de la 'platina'

Largas filas para comprar tiquetes, más filas para subirse al tren. Pocos vagones y poca ventilación. Personas que no pueden irse en un viaje para dar espacio a pasajeros que esperan en estaciones posteriores. Las primeras horas del tren funcionando entre la ciudad de los mangos y la capital no han sido precisamente lo que esperaban los alajuelenses.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, y el presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Cristian Vargas, reconocieron este lunes que el servicio de tren para trasladar a los usuarios desde Alajuela a San José no da abasto y que deberán hacer ajustes en los horarios en los próximos días, aunque aún no indicaron cuáles serían esos cambios.

"Hemos podido iniciar desde la nueva terminal de Alajuela. Muchos me han preguntado por qué la frecuencia es la que es y no hay más vagones y unidades para transportar pasajeros, pero es una limitación que tenemos. También hay que entender que tenemos limitaciones de vagones y unidades, que no podemos hacer más frecuencia o mayor incremento de vagones o máquinas porque es un proyecto que está apenas para desarrollarse (...) es parte de los proyectos que estamos desarrollando y por eso las condiciones son las que se puedan", dijo el jerarca del MOPT.

Por su parte, el presidente del Incofer dijo que este lunes se tuvo que restringir el abordaje en Alajuela para que el tren pudiera subir pasajeros en el resto de las estaciones y recordó que hay dos viajes en la mañana que son directos (a las 6 a. m. y 8 a. m.).

"Hemos notado que hay que hacer unos cambios, pero esos cambios no se hacen de un día a otro. Tenemos que ir monitoreando mejor el comportamiento de los pasajeros. No podemos estar variando horarios que son fijos porque hay otros trenes que se cruzan. Seguiremos valorando frecuencias y número de vagones para ofrecer un servicio más acorde a la demanda que se presente", dijo Vargas.

Las autoridades también dijeron este lunes que lo sucedido era lo "previsible" en cuanto a congestionamiento, tanto de la General Cañas como de las rutas alternas. Sin embargo, aseguraron que las siguientes dos semanas serán clave para definir nuevas medidas que ayuden a descongestionar el caos vial ocasionado por el cierre de dos carriles del puente sobre el río Virilla.

De acuerdo con el jerarca del MOPT, Carlos Villaltas, dentro de esas nuevas medidas se podría incluir el aumentar los tiempos de las franjas de regulación (en las que solo se permite el paso de buses y vehículos de emergencia), para que inicie a las 5 a. m. (actualmente es de 6 a. m. a 9 a. m.) y termine a las 8 p. m. (se mantiene de 4 p. m. a 7 p. m.).

Otra de las alternativas es aplicar un carril reversible en la ruta 27, así como el cierre de un sentido durante la franja con restricción, de modo de que se hagan paso alternos según la cantidad de vehículos.

El ministro dijo que también han conversado sobre la posibilidad de solicitar al presidente Luis Guillermo Solís y a la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, aplazar el inicio del curso lectivo, previsto para el próximo 6 de febrero. Sin embargo, esta es una de las medidas menos probables, pues la mayoría de estudiantes se traslada en servicios especiales.

